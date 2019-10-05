▲ 新北平溪打造「蜂富人生」，品嘗正港土蜂蜜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市平溪區農會與農業局為鼓勵農友利用當地環境資源，共同推廣蜂富人生計畫，振興土蜂養殖產業，並與市售西洋蜂蜜區隔，將平溪區打造成「蜂富人生」所在地，形成養蜂專區，不僅復刻「經典蜜香」也藉以吸引年輕人回鄉從農，促進產業發展。

平溪區農會理事長胡正吉表示，為推廣轄內養蜂產業，創造市場區隔，一開始便鎖定比較少人飼養的土蜂做為推廣，並成立品牌「土蜜」土蜂採的蜜，同時取其諧音「To me」，也表示「土蜜」為顧客值得送給自己最好的東西。

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胡正吉說，相較於一般市面上常見的西洋蜂所採集的荔枝、龍眼蜜，土蜂蜜吃起來多了一股清香、甘甜的風味，很是特別。首年開辦蜂富人生計畫便吸引30多位農友參與，也持續透過品牌蜂蜜行銷，未來到平溪除了老街、天燈外，更要嚐嚐本地稀有的土蜜。

▲「蜂富人生」蜂農作業。

平溪區養蜂研究班的班長陳易志表示，土蜂因容易感染中囊病毒造成大規模死亡，飼養上比一般西洋蜂困難，因此土蜜也相對稀有。感謝農業局持續輔導轄內農友，並提助農友蜂箱、搖蜜機等資材補助，減低農友負擔。希望透過傳授農二代養殖技術，讓年輕人願意返鄉從農，漸漸擴大平溪養蜂規模，讓大家能夠想到好蜜就會想到平溪。

農業局表示，新北市輔導成立養蜂產銷班，每年提供班員們資材補助，支持養蜂產業，消費者可以購買新北市平溪區特有的土蜂蜜，每批蜂蜜都在農會輔導下嚴格把關送檢，品質好又安全。蜂蜜送禮自用兩相宜，歡迎民眾踴躍訂購，相關訂購資訊請洽平溪區農會：02-2495-1051。

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▲ 平溪區農會品牌「土蜜」，每批蜂蜜經過嚴格把關送檢，品質好又安全。