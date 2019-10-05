女求職填IG帳號…業主「截她比基尼照發限動」羞辱　慘被網友罵爆關站

▲ 克勞投履歷卻被公開羞辱。（圖／翻射自Instagram／@clowd_nine）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國24歲女子克勞（Emily Clow）日前在網路上看到德州奧斯汀一家幫助創業者發展業務的公司正在徵求市場營銷人才，頓時覺得這是個發揮她的社群媒體和銷售經驗的好機會。沒想到投遞履歷後不久，她就發現這家公司利用她在社群網站上的貼文來攻擊她。

Kickass Masterminds公司要求克勞填寫額外的申請資料後，截下她在Instagram上發的比基尼照，再上傳到該公司官方帳號的限時動態，以此警告其他求職者，「如果你的社群網站內容是這些，不要把帳號分享給潛在雇主。我要找的是專業的營銷人員，不是比基尼模特兒。私下要做什麼隨便你，但這對你找工作沒有任何幫助。」

克勞2日在推特上談及此事，認為自己「被物化」，也對這家公司的做法感到「困惑」。她的推文在網路上瘋傳，獲得成千上萬人的聲援，還有一些人主動表示要幫她找工作。她接受BuzzFeed採訪時表示，在Kickass Masterminds公司限時動態上看到自己的照片是很震驚、不知所措，「我覺得自己被物化了。那就像是在說『你不能發任何工作以外、穿比基尼的貼文』。」

克勞三度要求對方刪除限時動態，沒想到Instagram帳號卻被對方封鎖。Kickass Masterminds公司的Instagram帳號目前已經轉為私人帳號，官方網站、推特和臉書頁面也被撤下；該公司執行長及創辦人克里斯丹森（Sara Christensen）受訪時則強調，克勞並未因比基尼照被取消應徵資格。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。