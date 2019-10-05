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南山產物重回商業險市場！3年禁令已解除　總經理蔡漢凌：個人與企業險目標7比3

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▲南山產物總經理蔡漢凌。（圖／記者楊絡懸攝）

▲南山產物總經理蔡漢凌。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽於2016年購併原美國國際集團在台子公司美亞產險，2016年9月更名成立為南山產物，契約上指南山產物3年內不能跨足商業險與大型企業險，如今，這項禁令已經解除。

南山產物總經理蔡漢凌3日受訪時表示，南山產物販售大型企業險的禁令，今年9月1日起正式解禁，未來公司會重回商業險市場，「當旋轉門打開，我們會努力展開這塊市場，3年目標是希望個人險與企業險總保費收入比例達到7比3，預估年底前整體保費收入仍有25%以上高成長率。」

蔡漢凌表示，南山產物重回商業險市場後，「初步鎖定國內大型企業」，預計3年內跟上市場水準，把商業險的總收入比例拉到30%，同時個人險也要繼續保持高成長率。母集團南山人壽擁有較廣的業務客戶，無論是一般的企業主、或大型的企業與團險客戶，都是南山的客戶，因此身為子公司的南山產物，也有資源提供客戶服務。

「實際上，產物保險有著滿大的特性，就是永遠隨著整個社會經濟改變」蔡漢凌說，南山人壽有龐大的業務軍隊，也有通路上與企業客戶接觸等豐沛資源，因此南山產物初期仍以火險、商品責任險、董監事責任險等為主要的通路，優先發展「自留比率較高」的商品，至於跨國風險高、自留比率低也需要再保的商品，就先放在後面，策略上就是「顧面子前先顧裡子」。

▲南山產物保險總公司。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲南山產物保險總公司。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

蔡漢凌指出，南山產物總保費收入的比例結構，目前比重約是個人險80%、企業險佔20%，可見南山產物的大型商業險業績較為缺乏，未來3年願能達到市場水準，也就是個人險和企業險的比率為70%比30%，「這不表示南山產物的個人險不再成長，而是每年繼續保持雙位數的高成長率，同時加快企業險的成長速度，讓兩者的比重達到均衡。」

「南山產物已經連續3年保費收入維持25%至30%以上的成長率。」蔡漢凌表示，前年是33%、去年是28%，今年前8個月成長約落在23%至24%左右，預估年底前整體保費收入成長至25%，目前此成長率在14家產險中，僅落後和泰產險，「我們開玩笑說，因為車險他有自己的『水龍頭』啊（指代理豐田汽車Toyota），但南山產物的業績也都是業務員自己推廣爭取。」他也預計，南山產物明年應可維持雙位數成長。

而在個人險方面，蔡漢凌表示，仍會繼續推動旅遊平安綜合險與旅遊不便險，在客戶出國4個小時前保旅平險，系統甚至還可幫客戶蒐集班機資訊、登機閘口位置、登機／起飛時間以及目的地天氣概況等旅遊資訊；車險也強調一通電話即刻在30分鐘內到達現場服務，並啟動台灣唯一電腦自動派案系統，預計在今年底申請專利。

至於金管會日前裁罰南山人壽案，也罰了南山產物600萬元，理由是董事會通過自母公司承受移轉系統建置合約也有缺失，是史上單一罰案的最高金額。對此，蔡漢凌表示，雖然「南山境界系統」尚未進入南山產物，但也確實印證了風險判斷與應變管理等思考不夠周全，要重新檢視兩三道防線的重要性，因此對於主管機關的裁罰，就是虛心接受並配合改善，「壽險畢竟屬於長期性保單，其中有很多投資型商品更為複雜，絕對不是產險可以比較的。像是壽險有初年度保費、續期保費及總保費數字，產險則是談總保費的觀念。」

▲南山產物總經理蔡漢凌。（圖／南山產物提供）

▲南山產物總經理蔡漢凌出席「我的南山產物時代」微電影徵選大賽後接受記者採訪。（圖／南山產物提供）

 
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