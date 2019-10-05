夜市券炒熱話題　團購羅東蔥油餅5天夯賣破萬片

▲團購網發現，夜市券發行後，帶動站內相關美食商品買氣。（圖／愛合購提供）

記者洪菱鞠／台北報導

國慶連假即將到來，搭配政府「秋冬旅遊補助」，預計10月將湧現出遊商機，尤其是200元夜市券發行後，不僅炒熱網路話題度，團購夜市美食也受惠，像是羅東夜市義豐蔥油派5天狂賣了破萬片。

愛合購表示，政府首發夜市券無意中炒熱了網路話題，近一個月站內與夜市美食相關的商品搜尋量大增1.54倍，反映許多網友正在網路搜尋全台夜市有哪些好吃的美食。隨著話題升溫，也帶動了相關商品業績，像是羅東夜市知名的義豐蔥油派在5天內夯賣10,490片，基隆廟口夜市的百年吳家鼎邊趖則是一週賣出近千包。

在秋冬旅遊補助的助攻下，國慶4天連假讓民眾旅遊意願旺，網購也湧現了買氣，愛合購指出，像是旅用收納袋、清潔衛生用品等，業績平均增逾4成，有趣的是，有助腳部減壓的足弓墊近一週搜尋量顯著提升5成以上，估計是外出旅遊徒步行走勞累，民眾都在尋找有效減緩足部壓力的輔助商品。

攻出遊商機，東森購物旅遊館即日起一口氣下殺2折起，秋冬出遊現折2,000元、寒假/春節期間現折20,000元，同時加碼推出網站20週年獨家限定活動，全館再加碼滿5,888元送188東森幣；滿15,888元送588東森幣。想買行李箱的人，也可趁這波入手，Rimowa祭出94折起優惠之外，單品最高可折6,000元、週邊配件9折起。

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