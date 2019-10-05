下班去這裡！白晝之夜今登場　連嗨12小時閃耀大直內湖

▲2019白晝之夜活動將在5日晚間登場。（圖／文化局提供）

記者陳家祥／台北報導

一年一度的白晝之夜活動5日晚間6點在大直、內湖地區登場，今年以「雙面芭蕾」為策展主題，邀請民眾一同參與藝術文化計畫，活動預計將連續12小時不熄燈，至少有45場演出、22處裝置藝術。

為了鼓勵民眾參與，台北捷運特別配合活動延長營運時間，文湖線「劍南路站至忠孝復興站」將延長單向營運至凌晨2時，旅客可於劍南路站進站搭車，其他車站如大直、松山機場、中山國中、南京復興及忠孝復興僅提供出站服務，列車班距依實際需求隨時調整或機動加開班次。轉乘站如南京復興及忠孝復興，並不開放轉乘服務，屆時請旅客配合車站人員引導出站。

另外，北市公車路線內湖幹線287、紅2及藍26末班車也將延後服務至10月6號清晨2點。由於白晝之夜活動將封閉部分街道舉行，下午3時至翌日凌晨1時起，包括72、208、955、957、藍20區、藍7、綠16、紅3、棕20及1573等，共計10線公車將配合調整行駛動線。

2019台北白晝之夜將展出22件裝置藝術及錄像作品，有台灣藝術家陶亞倫率領學生創作的《眾幻之門》，讓民眾透過AR虛擬影像重新認識大直內湖地區。奧地利藝術家歐文沃姆（Erwin Wurm）的《一分鐘雕塑》，則邀請參觀民眾利用現場擺飾的橘子或書本，擺出一分鐘的姿勢，讓觀者化身成藝術品。

法國安東納傅黑諾（Antonin Fourneau）則帶來以數千盞的LED燈鋪成的《水燈塗鴉》，透過筆刷和噴霧，互動創作自己的作品，另澳洲帕爾工作室（Parer Studio）的裝置作品《打攪》，以7公尺充氣兔子揭露嚴重環保議題，提醒人類與自然共生共榮關係。

此外，影音串流平台NETFLIX則在美堤曲棍球場展出以影集《罪夢者》為藍本設計的VR體驗作品，邀請民眾一塊進入罪夢者的奇幻夢境。此次活動總計有多達45場的演出、19場的響應活動以及22處裝置藝術散落在內湖、大直一帶，民眾可親自到場探索，成為跨夜藝術家，放鬆享受這無牆美術館。

