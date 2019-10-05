「Uber條款」10／6取締！　駕駛月底前轉型計程車免罰

▲Uber新營運模式與台灣同行。（圖／翻攝自Uber臉書）

記者胡順惠／台北報導

經過4個月的緩衝期，《汽車運輸業管理規則》103-1條6日執法取締，違者可處9千至9萬元罰鍰。卻傳出許多租賃車代僱駕駛報考場次與人數不足，交通部表示，有意轉型成為多元計程車的駕駛，須由租賃車行造冊輔導計畫，詳載人、車資料，並於11月5日前提送，所載輔導對象不予裁罰。

交通部長林佳龍5日出席「租賃小客車數位轉型產業全國升級說明會」表示，他上任以來，積極處理Uber與計程車之間的衝突，同時希望保障計程車權益，但又希望共享經濟在台灣有發展的機會，這不是一個零和服務，希望讓每個產業都有路可走，讓整體產業提升，嘉惠消費者。

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▲佳龍出席租賃小客車數位轉型產業全國升級說明會。（圖／記者黃國霖攝）

「10月6日要到了，很多人都在想明天會怎樣，我想說明天的太陽還是會升起。」林佳龍說，計程車、租賃車各有發展空間，很開心Uber駕駛轉型成多元化計程車轉型，顏色鬆綁、費率也有部分放寬，人、車、平台都必須納管才能公平競爭，計程車也可以汰舊換新，一起良性競爭，讓消費者對租賃車、計程車更有信心。

林佳龍表示，交通部、經濟部與中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會，共同建置智慧租車共通平台，號召全台1796家租賃業者，開放800處借還車服務據點，耗資8400萬元打造台灣版的Ucar營業模式，將會比Uber與計程車的力量更大，產業潛在空間更大，是一個創新服務，最終受益仍是消費者，不是想著把別人拉下來，應該重點討論產業整體提升。

▲Uber司機已漸漸轉入多元化計程車。（圖／記者李毓康攝）

交通部表示，政府落實「車合法、人合法」的原則沒有改變，10月6日運管規則103-1條，將如期執法，但由於先前計程車駕駛人職業登記證的報考場次與人數不足，因此交通部也一併提出配套，對於有意轉型成為多元計程車的駕駛，須由租賃車行造冊輔導計畫，詳載人、車資料，並於11月5日前提送，之後將予以備查，對於所載之輔導對象不予裁罰。

同時交通部也與內政部合作，增開計程車駕駛人職業登記證的報考場次與人數，期待讓所有有意轉為多元化計程車的租賃車駕駛，可以在10月底之前，完成考試與領取職業登記證。

台灣計程車產業發展聯盟則表示，交通部應公告對於現行Uber非法營運之輔導期，如期在11月底完成，落實《公路法》第34條分業營運原則，不應讓Uber非法營運情況無限延長，除重創政府公權力之外，更造成合法計程車及合法租賃車權益受害；若實際從事派遣業務之Uber平台未合法申請執照，而持續假藉人頭公司或人頭車隊當外衣包裝無照營業事實，合法計程車業礙難協助Uber並與之合作。

台灣計程車產業發展聯盟表示，交通部若於10月6日之法定期限屆至後，未能嚴正執法，落實分業營運原則，計程車聯盟將全面展開抗爭，以爭取公平合法營運環境。