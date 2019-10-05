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全國首創沉浸式舞蹈《任務1884》創意導覽　以天地為舞臺山海為布景

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▲ 全國首創沉浸式舞蹈《任務1884》創意導覽。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）

▲ 全國首創沉浸式舞蹈《任務1884》創意導覽。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

1884年清法戰爭滬尾之役爆發、135年後的2019年由新北市立淡水古蹟博物館主辦，全國首創沉浸式舞蹈進行導覽演出的《任務1884》，就在10月16日至19日，以山海雙線共計10場創意導覽，帶領觀眾來到不同的虛擬歷史現場，在獨舞與群舞中、穿梭於過去與現在的身體舞動，並在環境音與樂聲交響中，重新詮釋歷史事件，邀請您一起沉醉其中。

《任務1884》創意導覽由金曲獎得主謝銘祐與新生代編舞家王宇光共同攜手；讓記憶化作音符、將舞蹈注入空間，讓情感札根在這片土地上，以全新形態的表演在淡水街頭開啟精彩旅程。

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▲ 全國首創沉浸式舞蹈《任務1884》創意導覽。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）

▲ 在獨舞與群舞中、穿梭於過去與現在的身體舞動，並在環境音與樂聲交響中，重新詮釋歷史事件。

謝銘祐創作非常多元，善於研究與改編臺灣民謠重新呈現，而王宇光在舞蹈系畢業後進入雲門2擔任舞者，於2016年開始獨立創作。近年來發展動物身體舞蹈系統，關注身體與城市之間的關係。

新北市立淡水古蹟博物館柏麗梅館長表示，為使民眾臨場感受滬尾之役的戰火猛烈緊急，也為重塑1884滬尾軍民一心奮勇捍衛家園，此次《任務1884》創意導覽藉由聲光舞蹈與現場氛圍重現淡水土地的歷史記憶，連結在地人民的生命情感，清法戰爭滬尾之役這一場清末臺灣最漂亮，也是唯一的勝仗，將以秋季山海為布景、以天地為舞台，開創最特別也最抒發洶湧歷史情懷的創意導覽。

《任務1884》創意導覽於10月16日至10月19日共辦理10場次，其中10月16日至10月17日4場次，限定提供給淡水區國小生參與體驗，而10月18日至10月19日6場次，現在開放民眾免費索票參與。更多活動與展覽資訊相關資訊請上：http://www.battle-of-tamsui.com.tw/，及淡古FB粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/tamsuihistoricalmuseum/

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▲ 全國首創沉浸式舞蹈《任務1884》創意導覽。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）

▲ 首創沉浸式舞蹈進行導覽演出的《任務1884》，帶領觀眾來到不同的虛擬歷史現場。

▲ 全國首創沉浸式舞蹈《任務1884》創意導覽。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）

▲ 由聲光舞蹈與現場氛圍重現淡水土地的歷史記憶，連結在地人民的生命情感。

▲ 全國首創沉浸式舞蹈《任務1884》創意導覽。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）

▲ 由金曲獎得主謝銘祐與新生代編舞家王宇光共同攜手，以全新形態的表演在淡水街頭開啟精彩旅程。

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