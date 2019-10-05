「平日困守高雄」假日才能拚選舉　韓國瑜：這是當市長的責任

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜5日前往視察農業，一連三個行程從鳥松區到美濃區再到內門區，展現拚市政的決心，不過現在只能假日拚選舉，媒體詢問會不會擔心沒有辦法母雞帶小雞？韓國瑜說，「我們此時此刻工作跟任務挑戰是什麼，責任是什麼要搞清楚，那如果要開始拚國政、拚總統大選的時候，自然會有其他的論述出來」。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜視察美濃水蓮產業鏈。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜關心在地農民，一天三行程到不同地區視察農業狀況，展現拚市政的決心，不過對於自己曾喊出「平日拚市政，假日拚選舉」，也讓他不少造勢行程得由其他人代替，甚至也沒辦法為太多立委參選人站台，不過像是前新北市長朱立倫，近日積極輔選藍營立法委員選舉，被外界形容更像母雞角色。

對於媒體問到，現在只有假日拚國政，會不會擔心沒辦法母雞帶小雞？韓國瑜則說「我人在高雄市一定會全力拚市政，這是我肩膀上的責任，讓高雄市各行各業的民眾朋友能夠享受到更好的市政府的服務，這是我責無旁貸」。

他補充，「人要有立足點，才會有出頭天，我們此時此刻工作跟任務挑戰是什麼，責任是什麼要搞清楚，所以我在市長任內任期有市長的職務，這時當然是重視市政，那如果要開始拚國政、拚總統大選的時候，自然會有其他的論述出來，我肩膀上的責任此時此刻我不敢拋棄掉，全力以赴」。