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全國同步掃黑行動專案　到案337人治平對象有8人為統促黨員

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▲▼錢,刀枝,槍械。（圖／記者孫于珊攝）

▲為淨化選前治安，警執行「全國同步掃黑」！查扣不法金流逾千萬。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

幫派分子近期假藉政黨或特定團體以暴力介入陳抗活動或其他公共議題的行為，及具幫派身分插旗網路直播產業，利用直播平台引起暴力衝突等新型態網路社群治安事件，警政署為淨化選前治安，自9月25日起至10月4日止，為期10天執行「全國同步掃黑行動」專案，合計到案337人，其中治平對象有8人為統促黨員。

這次專案共檢肅47名治平目標，其中竹聯幫最多，有12人，其次為天道盟5人，再來為四海幫3人及風飛沙1人。此外，47人中有8人為統促黨員。據了解，其中1人為高雄53歲林姓男子（源哥），擁有竹聯幫天龍堂成員兼自如黨部的統促黨員身分，先前連千毅事件，源哥率人替連千毅出面砸大仁哥寵物店，造成多人受傷。而另外7人為日前涉嫌在台北市「潑漆何韻詩」犯嫌。

警方也分別檢肅竹聯幫東堂前堂主60歲任男、現任「鎮民代表會主席」53歲王男等2名對象到案；並動員全國1萬3470名警力，掃蕩包含幫派組合所圍事經營與經常活動處所共計2563處，查扣不法金流達新台幣1246萬2200元。其中更查獲疑似涉嫌以暴力方式介入選舉情事計1案4人！

▲▼警方檢肅竹聯幫東堂前堂主60歲任男（任培杰）。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲警方檢肅竹聯幫東堂前堂主60歲任男。（圖／記者孫于珊翻攝）

57歲蕭姓男子為彰化當地混混，平時無正當經濟來源，為謀得暴利，2月至9月間指揮手下成員以手機簡訊及臉書等方式，恐嚇本屆立法委員參選人交付200萬元並散佈不實言論，意圖使其不當選。刑事警察大隊偵三隊10月2日由彰化地方檢察署王元郁檢察官指揮，拘提蕭嫌及3名共犯到案，並查扣空氣長槍1枝、恐嚇信15張等證物。因蕭嫌另涉及他案通緝，訊後即入獄服刑。

▲▼警查扣空氣長槍1枝、恐嚇信15張等證物。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲警查扣空氣長槍1枝、恐嚇信15張等證物。（圖／記者孫于珊翻攝）

另外，幫派介入網路直播引起暴力部分，台北市大安分局長期鎖定某詐騙集團，至新北市中和路某公寓搜索時發現有一直播工作室，疑似涉及以網路直播主名義，私下以通訊軟體與民眾互加好友，再以愛情話術騙取被害民眾財產，同時將詐騙集團高層幹部29歲顏男及共犯總計17名犯嫌逮捕到案，並在現場查扣新台幣250萬元。

據了解，顏男為四海幫海英堂成員，辯稱該工作室目前沒有營運，曾有10名直播主，但他只是出錢投資，完全不認識。而警方分析該集團詐騙手法仍是以老梗「猜猜我是誰、假檢警」詐騙為主，但顏男的直播事業是否真有涉及詐騙，警方仍在調查中。

▼四海幫海英堂成員29歲顏男及共犯總計17名犯嫌移送法辦。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

▲▼四海幫海英堂成員29歲顏男及共犯總計17名犯嫌逮捕到案。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼四海幫海英堂成員29歲顏男及共犯總計17名犯嫌逮捕到案。（圖／記者孫于珊翻攝）

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