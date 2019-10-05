▲ 新北推外籍勞工華語訓練班，提升中文能力聽說讀寫樣樣行。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為協助外籍勞工儘速適應環境，加強溝通能力，新北市政府勞工局2019年度再次開辦「外籍勞工華語語言訓練班」，讓外籍勞工免費學中文，採小班教學，透過量身打造的課程內容，讓外勞以輕鬆有趣的方式練習中文會話及識別基本文字，降低在臺生活障礙。

2019年7月起，針對印尼、越南、菲律賓及泰國籍勞工，開設總時數39小時的訓練課程，計有210位學員報名，其中156位學員於9月份完成結訓。截至目前為止，參與課程的外勞已達442位。

勞工局長陳瑞嘉表示，外籍移工朋友參加課程後，除可提升中文表達技巧，更可藉此增加學習其他事物的能力，例如照護技巧、用藥方式、機具使用等。提供外籍移工朋友們更多元且有深度的培訓課程，並統合新北市其他外籍移工計畫及相關服務、政令宣導，服務範圍更加全面，以及尋求協助時能擁有直接、簡便的管道。

▲ 外籍勞工華語語言訓練班結訓合影。

來自印尼的看護工娃蒂，到臺灣工作之前，非常擔心是否可以適應異鄉的生活。她期待自己不止做好平時的照護工作，更希望提升能力，回鄉之前能習得一技之長。也由於她這樣努力、體貼、盡責的個性，被同學推選擔任班長，主動在班級聯絡群組裡面，仔細傳達課程訊息，表達對大家的關心，廣受老師及同學喜愛。

另外雇主對於她在短短3個多月的時間，中文明顯進步，感到相當驚喜，多次表達對主辦單位的感謝。娃蒂表示，這份鼓勵與支持，課程期間獲得的珍貴情誼，將會永遠銘記在心。

泰國學員淑玲透過公司推薦，利用休假之餘學習中文。她表示，這次安排雙語講師授課，同時非常紮實的從基礎注音符號開始學起，練習日常簡單的文字及基本生活會話，透過一些團體遊戲，讓她在上課期間完全放鬆心情學習，減少了很多語言的陌生感。

老師也很鼓勵學員一起參加新北市政府辦理的各項活動，藉此機會使得外籍勞工朋友更能瞭解重點法令，接受政府訊息，保障自己的工作權益，期望能帶給外籍移工朋友更好的生活環境。想瞭解新北市更多活動，歡迎至Facebook蒐尋「新北勞動雲」，按讚追蹤。

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