緊抱身障兒看診！阿伯酸「以後很可憐」　媽沉默了：兒很棒很努力

▲原PO日夜照顧孩子，也不喊苦！（圖／翻攝臉書抱怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

面對孩子重病，無法像一般人正常發育，哪個爹娘不心疼？一名女網友苦訴，兒子患有重度身障，帶著他去醫院檢查，豈料遇到一名魔人阿北0同理心直呼，「以後他很可憐耶！」此話一出，讓原PO火冒三丈，直言「我兒子也不可憐，他有爸爸媽媽很愛他，也不斷努力的突破預期的醫學發展，他很棒很努力的好嗎？」

一名媽咪在臉書《爆怨公社》抒發心情，日前帶患有重大疾病的兒子去看醫師，離開門診後，要去腦波室安排腦波檢查時間，正在走廊間徘徊等待時，原PO餘光掃到，有一對中年男女猛盯她身上。原PO起初不以為意，事後上廁所出來，再次經過那對男女面前，其中女方突然開口，問到「小姐，妳那個小孩是故意讓他頭往後仰這樣的嗎？妳不知道這樣脖子會受傷嗎？妳怎麼讓他這樣？」對話如下：

請繼續往下閱讀...

原PO：他是因為張力問題才這樣



中年女： 是嗎？那妳怎麼不把他扶起來啦，看了我都覺得恐怖，脖子好不舒服



原PO：他不會不舒服，我看起來像故意給他這樣嗎？

正當對方碎念之餘，原PO選擇閉嘴走人，同時間，腦波室人員出來請她稍等，「我就坐在外頭背包放著，把兒子從放下來抱著放在腿上，（兒子鯉魚王模式開啟）。」殊不知，旁邊又走過來一名魔人阿北攪局，對話如下：

阿北：小姐，妳這小孩是來醫院檢查嗎？



原PO：對啊，我們很久沒有回來檢查腦波



阿北：他是不是不會走路，看起來怪怪的，會講話了嗎？有聽懂人話嗎？



原PO：都不會喔，他有重大傷病，重度身障



阿北：蛤？妳大肚子時候沒有檢查嗎？阿長大會好嗎？是什麼原因啊？



原PO：這個檢查不出來的，也不會好，是腦先天沒有長好，（心裡OS：你又知道我沒產檢了喔



阿北：哎呦，啊餒以後他很可憐耶…

路人無心的幾句問話，其實就像刀一般，狠狠刺傷原PO的內心，最後她乾脆選擇沉默，改用「嗯嗯、呵呵」敷衍回應。對此，原PO發自內心喊話，「既然問人家了，就不能好好聽清楚人家在說什麼嗎？繼續碎嘴我是怎樣…他們以為自己是在表現關心，但話說出來，既然文辭語意不會表達，就不能就閉嘴不要講話嗎？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲網友狂讚打氣！（圖／翻攝臉書抱怨公社）

話鋒一轉，原PO也心疼解釋，「我兒子也不可憐，他有爸爸媽媽很愛他，也不斷努力的突破預期的醫學發展，他很棒很努力的好嗎？」這篇帶有正能量的文章一貼出，引發大批網友前來傳愛打氣，「很多講話沒大腦的人 真是辛苦妳了」、「妳的孩子真幸福，有妳這麼棒的媽媽。加油喔」、「有時候別人過度關心，其實會造成當事人更多情緒負擔」、「我小妹也是重度身障，我知道爸爸媽媽要照顧真的很幸苦，一定要加油」、「遇到經濟能力許可，且願意照顧他的父母，是他一生的福氣」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以