　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

緊抱身障兒看診！阿伯酸「以後很可憐」　媽沉默了：兒很棒很努力

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼緊抱身障兒看診！阿伯酸「以後很可憐」　媽沉默了：兒很棒很努力成長（圖／翻攝臉書抱怨公社）

▲原PO日夜照顧孩子，也不喊苦！（圖／翻攝臉書抱怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

面對孩子重病，無法像一般人正常發育，哪個爹娘不心疼？一名女網友苦訴，兒子患有重度身障，帶著他去醫院檢查，豈料遇到一名魔人阿北0同理心直呼，「以後他很可憐耶！」此話一出，讓原PO火冒三丈，直言「我兒子也不可憐，他有爸爸媽媽很愛他，也不斷努力的突破預期的醫學發展，他很棒很努力的好嗎？」

一名媽咪在臉書《爆怨公社》抒發心情，日前帶患有重大疾病的兒子去看醫師，離開門診後，要去腦波室安排腦波檢查時間，正在走廊間徘徊等待時，原PO餘光掃到，有一對中年男女猛盯她身上。原PO起初不以為意，事後上廁所出來，再次經過那對男女面前，其中女方突然開口，問到「小姐，妳那個小孩是故意讓他頭往後仰這樣的嗎？妳不知道這樣脖子會受傷嗎？妳怎麼讓他這樣？」對話如下：

請繼續往下閱讀...

原PO：他是因為張力問題才這樣

中年女： 是嗎？那妳怎麼不把他扶起來啦，看了我都覺得恐怖，脖子好不舒服

原PO：他不會不舒服，我看起來像故意給他這樣嗎？

正當對方碎念之餘，原PO選擇閉嘴走人，同時間，腦波室人員出來請她稍等，「我就坐在外頭背包放著，把兒子從放下來抱著放在腿上，（兒子鯉魚王模式開啟）。」殊不知，旁邊又走過來一名魔人阿北攪局，對話如下：

阿北：小姐，妳這小孩是來醫院檢查嗎？

原PO：對啊，我們很久沒有回來檢查腦波

阿北：他是不是不會走路，看起來怪怪的，會講話了嗎？有聽懂人話嗎？

原PO：都不會喔，他有重大傷病，重度身障

阿北：蛤？妳大肚子時候沒有檢查嗎？阿長大會好嗎？是什麼原因啊？

原PO：這個檢查不出來的，也不會好，是腦先天沒有長好，（心裡OS：你又知道我沒產檢了喔

阿北：哎呦，啊餒以後他很可憐耶…

路人無心的幾句問話，其實就像刀一般，狠狠刺傷原PO的內心，最後她乾脆選擇沉默，改用「嗯嗯、呵呵」敷衍回應。對此，原PO發自內心喊話，「既然問人家了，就不能好好聽清楚人家在說什麼嗎？繼續碎嘴我是怎樣…他們以為自己是在表現關心，但話說出來，既然文辭語意不會表達，就不能就閉嘴不要講話嗎？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼緊抱身障兒看診！阿伯酸「以後很可憐」　媽沉默了：兒很棒很努力成長（圖／翻攝臉書抱怨公社）

▲網友狂讚打氣！（圖／翻攝臉書抱怨公社）

話鋒一轉，原PO也心疼解釋，「我兒子也不可憐，他有爸爸媽媽很愛他，也不斷努力的突破預期的醫學發展，他很棒很努力的好嗎？」這篇帶有正能量的文章一貼出，引發大批網友前來傳愛打氣，「很多講話沒大腦的人 真是辛苦妳了」、「妳的孩子真幸福，有妳這麼棒的媽媽。加油喔」、「有時候別人過度關心，其實會造成當事人更多情緒負擔」、「我小妹也是重度身障，我知道爸爸媽媽要照顧真的很幸苦，一定要加油」、「遇到經濟能力許可，且願意照顧他的父母，是他一生的福氣」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
金鐘／賈靜雯炸出「超兇雙峰」！咘咘、Bo妞守電視機狂call
金鐘／吳慷仁暴瘦「雙頰凹陷」！剃光頭「黑到歷史新高」網看傻
金鐘／蔡淑臻「全身骨頭變形」神隱1年　露面曝近況…網驚認不出
「哈吉貝」下周成颱！擾台時間點出爐　今晚北東轉濕涼
金鐘／Sandy不小心絆倒...禮服往下扯！「深V開到肚臍」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／一天2餐！手搖飲店長爆肥15kg淚：快餓死了...「改吃3餐」卻神奇激瘦4kg

影／黑色購物節來了！台灣好市多「7天全球最長」剁手日期曝光...價格絕對甜

連千毅名牌包原廠鑑定「假的」！　侵權愛馬仕、GUCCI逾百萬元

影／UberEats取餐收「佛心客2訊息」：直接滑配送完成　外送員嚇到哭：我的天啊

獨／前戲做一半！女友驚見「異形蛋蛋」並排　他捧3顆衝醫院…醫：只能割了

結婚5年生2寶！她心碎成生孩工具人　老公認「小三是兄弟」：雙吃6年了

分手2年！外送哥「送餐遇前女友」復合神展開：要當爸了　網掉淚唱綠光

惡意斷訊藉口溝通問題？NCC命富邦MOMO親子台調處期不得斷訊

今晚變天北東轉濕涼！　「哈吉貝」下周成颱亂國慶連假後2天

緊抱身障兒看診！阿伯酸「以後很可憐」　媽沉默了：兒很棒很努力

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

油罐車墜落關鍵60秒爬橋救司機 加油站4員工：不能看他被燒死

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑」藍信祺：我打他跟打狗一樣

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

林鄭月娥：《禁蒙面法》5日零時生效 香港教育局禁學生「校內外戴口罩」

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

惡意斷訊藉口溝通問題？NCC命富邦MOMO親子台調處期不得斷訊

今晚變天北東轉濕涼！　「哈吉貝」下周成颱亂國慶連假後2天

緊抱身障兒看診！阿伯酸「以後很可憐」　媽沉默了：兒很棒很努力

新北平溪打造「蜂富人生」　品嘗正港土蜂蜜

跟連千毅買包！人夫噴4萬安太座「YSL變Y8L」哭慘　網驚喊：爽換100萬

「Uber條款」10／6取締！　駕駛月底前轉型計程車免罰

全國首創沉浸式舞蹈《任務1884》創意導覽　以天地為舞臺山海為布景

想靠電子煙戒菸　恐成為雙重使用者

新北市圖蘆洲集賢分館《返校》禁書揭密　珍惜自由民主的可貴

砸8400萬打造「台灣版Ucar」平台！　林佳龍拚年底上線

金鐘獎／紅毯5帥大比拼！　王紹偉「迷彩西裝+重機開路」網讚爆：地表最強男人

惡意斷訊藉口溝通問題？NCC命富邦MOMO親子台調處期不得斷訊

金鐘・紅毯／曾沛慈、林哲熹姐弟走紅毯　氣質柔美搭配時髦印花好默契

金鐘獎／「謝謝劇場人豐富我的人生」　吳奕蓉奪自然科學及人文紀實節目主持人獎

胃凹凹凸凸撐3年！他「連拉黑屎」3天驚呆...醫一看沉默：第二期了

12強／亞錦賽先試刀　劉致榮：投給洪總看

金鐘‧紅毯／曾珮瑜露肩又秀大長腿辣翻紅毯　開衩禮服襯出模特兒好身材　

偽造潛艇隱身塗層測試與認證　美最大船廠遭起訴

富少飆車撞死工人賠5千萬　工程老闆：瀚甯已悔改「再給他機會」

選戰倒數98天　蔡淑惠進入百米衝刺階段拼勝選

生活熱門新聞

今晚變天！下週「哈吉貝」成颱　..

好市多黑色購物節來了！日期曝光

跟連千毅買包安太座「YSL變Y..

真的熊貓外送員！網笑歪：老闆親..

Skoda車98加2百！員工：..

妻狂line男主管　他一看「小..

飲料員一天只吃2餐…爆肥15k..

周六晚變天！下周颱風生成機率高

男友被子散發「臭又濃睪丸味」網..

內部信曝光！誠實蜜蜂宣佈正式撤..

今晚北東轉濕涼！「哈吉貝」下周..

柏油路上3個「突起小黑方盒」　..

一看時間「4:44」頻率超高！..

博愛座大媽狂找碴！台中妹帥解圍

更多熱門

相關新聞

1歲雙寶分屍蟑螂　媽見「滿嘴蛋白質」崩潰

「小孩安靜真的沒好事！」一位年輕的護理師媽媽3日在臉書分享一段驚悚的育兒故事，談到自家1歲多的雙胞胎寶寶平時相當活潑，但近日在家中玩耍時卻莫名安靜，她直覺不對勁，立刻轉身過去查看，不料竟目擊2個女兒正在分食蟑螂，還嚼得津津有味，畫面之震撼，讓她當場崩潰大叫。

兒打開冷凍庫：每包長一樣！網笑暈

退休後閒不下來！阿娘在家手作魚缸

軍人爸回家！2歲弟秒超越「最強小三」

「住我子宮」要收房租　女兒淚當ATM

關鍵字：

身障兒魔人阿北媽媽兒子

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅名牌包　原廠鑑定「假的」

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

馬俊麟正宮「超優背景條件」起底！超仙氣質網讚爆

馬俊麟告白王瞳：死也不分開！「交纏私密照」曝光

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

64快速道路貨櫃車失控！撞破隔音牆

直播主買連千毅70萬勞力士！網抓包造假痕跡

今晚變天！下週「哈吉貝」成颱　路徑可能像米塔

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

她驚見男友「3顆蛋蛋」並排嚇壞！醫：只能割了

馬俊麟護王瞳冷正宮！民視震怒原因曝光

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

網發表宣言　號召建香港臨時政府

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

求小黑幫忙找貓　牠帶路500m尋得

更多

最夯影音

更多

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面