談「5G企業專網專頻」　中華電董座強調：這是不公平的競爭

▲中華電董事長謝繼茂。（圖／記者邱倢芯攝）



記者邱倢芯／台北報導

中華電於今（5）日攜手自駕車合作夥伴於虎頭山創新園區共同舉辦「自動駕駛資訊整合平臺暨高精地圖實證成果發表會」，會後中華電董事長謝繼茂受訪時，被問到對於「5G企業專網專頻」的態度，他強調，電信業者在5G頻率上花了很多錢，但企業卻可以免費拿到且又可以提供服務，這在競爭上不是一個公平的方式。

謝繼茂重申，中華電信的立場是，希望由電信廠商來替廠商建立專網，畢竟電信業者在企業網路維護上有一定的專業性，無論是安全、備援、資安這些方面，電信業者都會比一般的廠商好很多，且非常有經驗。

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再者，除非是一個非常大的企業，才有可能擁有自己的專門團隊，不然在維護成本極高的狀況下，小企業自己也沒有能力可以做電信網路；對於這些廠商來說，透過與電信業者合作就可以得到這些服務，也是比較好的方式。

謝繼茂認為，「5G企業專網專頻」這項議題的定論應該在12月10日（首波5G競標當天）前就決定，因為這樣電信業者才能知道要不要花那麼多錢在競標這件事情上。

「如果買來的東西是沒有價值的，當然我們就不會想投入那麼多錢。」謝繼茂表示，如果有比較多商業的機會，電信業者當然願意多花一點錢去爭取同樣的頻率。

據了解，「5G企業專網專頻」是由經濟部所提出的構想，希望可以爭取到3.7~3.8GHz這個區段中的100M頻譜頻寬，作為企業的「專頻專網」；不過在政府拋出此一構想後，隨即引來五家電信業者的反對聲浪。

電信業者皆認為，若是讓企業可以用極低的成本就獲得頻率，不但電信業者「吃不到」企業用戶這塊餅，且還可能進一步的提供服務，這對電信業者來說並不公平。而另一方面，通傳會（NCC）也認為，3.7~3.8GHz這個區段過於接近3.5GHz這個「黃金地段」，這可能不利於未來的5G第二、三波釋照。

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