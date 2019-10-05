新北市圖蘆洲集賢分館《返校》禁書揭密　珍惜自由民主的可貴

▲ 新北市圖蘆洲集賢分館「返校」禁書大揭密。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

近來掀起熱潮的《返校》電影，劇中的禁書與金句也成為網路上的熱門討論，新北市立圖書館蘆洲集賢分館10月份起特別推出「致自由—返校禁書展」，除了展出《返校》電影中的禁書，還有那些曾經不能看，只能偷偷讀的書，讓大家可以更加明白，現今所擁有的自由，是多麼得來不易。

因為偷看一本書、參加一場讀書會，就會有生死攸關的風險？近來由同名暢銷遊戲改編的電影《返校》掀起話題，在《返校》的那個年代，到底「讀什麼書」會「有問題」呢？《返校》電影中提到的泰戈爾詩集《漂鳥集》、魯迅翻譯的《苦悶的象徵》書籍，還有鄧雨賢創作的歌曲《雨夜花》，都是當時的禁書及禁歌，為什麼那些書與歌都必須躲起來偷偷聽、悄悄看？在那樣的年代，人們讀著什麼書？又不能讀哪些書？

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蘆洲集賢分館主任陳樺萱表示，為了讓讀者在看完電影之後，能更了解那一段誓死捍衛言論自由的年代，圖書館特別推出「致自由—返校禁書展」大解密，透過封條及標語的場景布置，展出當年因戒嚴令被查禁的相關書籍，書展依照昔日的禁書理由分類，分為左翼作家、共產主義、自由思想、俄國文學等類別，邀讀者看完電影之後，一起來看看劇情中讀書會成員們因渴求知識自由，而冒著生命危險秘密群聚閱讀的禁書，認識過往歷史脈絡，更不忘對民主與自由的追求。

「致自由—返校禁書展」10月份將於蘆洲集賢分館展出150本曾經在黑暗中悄悄流傳的禁歌、禁書，除了《返校》電影中出現的書籍，另外還有魯迅《狂人日記》、沈從文《邊城》、朱光潛《給青年的十二封信》、托爾斯泰《戰爭與和平》、歐威爾《動物農莊》、泰戈爾《新月集》等中外禁書，以及巴金、錢鍾書、老舍、豐子愷等人的文學作品，均可自由借閱，現場還可聆賞鄧雨賢《四季紅》、《月夜愁》、《望春風》、《雨夜花》等戒嚴時期禁歌，書展相關資訊請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw，洽詢電話：02-8283-1792。

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