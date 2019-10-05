李佳芬代夫出征！6日衝刺新北　發表新歌「讓我陪你一起走」

▲李佳芬。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

距離2020總統與立委選舉不到百日，國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬近期「代夫出征」到各地輔選，6日則以新北媳婦的身分走訪中和、新店、三峽、板橋、樹林、三重，先後與8位立委參選人合體造勢。其中中和場將首度發表挺韓新歌「讓我陪你一起走」。

李佳芬6日輔選列車第一站到中和，為立委參選人邱烽堯站台。邱烽堯表示，會中首度發表的挺韓新歌「讓我陪你一起走」，由知名詞曲創作人所寫，但為了避免造成困擾，真實身分暫不公布，這首歌由藝人熊海靈演唱，歌詞感人且振奮人心，透過對國旗青天白日滿地紅的無限情懷，道盡支持者對中華民國的愛國之心，以及一路力挺韓國瑜的決心。

「讓我陪你一起走」的歌詞：我們無怨無悔，決不退後，不管還要承受多久，風雨之中我們一起牽著手。不離不棄的守候，風雨中的十字路口，就等一支穿雲箭響徹你我心頭。讓我陪你一起走，千軍萬馬都來聚首，烈日烈雨都澆不熄你我心中的怒吼。讓我陪你一起走，愛與包容都已足夠，身披滿地紅的國旗為裡留守。身披青天白日融化了一切憂愁，我拿青天白日滿地紅的國旗陪你一起走。

中和場結束之後，李佳芬將依序前往新店、三峽、板橋、樹林、三重輔選，合體的立委參選人分別是羅明才、林金結、林國春、柯志恩、黃志雄、李翁月娥，以及黃桂蘭。中午時刻，李佳芬則與新北市金門同鄉會、新北市邱氏宗親會會面。

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