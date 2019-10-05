　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李佳芬代夫出征！6日衝刺新北　發表新歌「讓我陪你一起走」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲李佳芬拜訪永康國際商圈。（圖／記者李毓康攝）

▲李佳芬。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

距離2020總統與立委選舉不到百日，國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬近期「代夫出征」到各地輔選，6日則以新北媳婦的身分走訪中和、新店、三峽、板橋、樹林、三重，先後與8位立委參選人合體造勢。其中中和場將首度發表挺韓新歌「讓我陪你一起走」。

李佳芬6日輔選列車第一站到中和，為立委參選人邱烽堯站台。邱烽堯表示，會中首度發表的挺韓新歌「讓我陪你一起走」，由知名詞曲創作人所寫，但為了避免造成困擾，真實身分暫不公布，這首歌由藝人熊海靈演唱，歌詞感人且振奮人心，透過對國旗青天白日滿地紅的無限情懷，道盡支持者對中華民國的愛國之心，以及一路力挺韓國瑜的決心。

「讓我陪你一起走」的歌詞：我們無怨無悔，決不退後，不管還要承受多久，風雨之中我們一起牽著手。不離不棄的守候，風雨中的十字路口，就等一支穿雲箭響徹你我心頭。讓我陪你一起走，千軍萬馬都來聚首，烈日烈雨都澆不熄你我心中的怒吼。讓我陪你一起走，愛與包容都已足夠，身披滿地紅的國旗為裡留守。身披青天白日融化了一切憂愁，我拿青天白日滿地紅的國旗陪你一起走。

中和場結束之後，李佳芬將依序前往新店、三峽、板橋、樹林、三重輔選，合體的立委參選人分別是羅明才、林金結、林國春、柯志恩、黃志雄、李翁月娥，以及黃桂蘭。中午時刻，李佳芬則與新北市金門同鄉會、新北市邱氏宗親會會面。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
金鐘獎／《聲林》王令麟牽Gail霸氣登場！黃豪平瘋讚：綜藝界
獨／「韓江配」決戰中台灣　兩大關鍵讓地方力推江啟臣當大黑馬
八里貨櫃車失控畫面曝光！狂鏟整面隔音牆　33歲運將卡車頭亡
女嬰出生5天「月經來了」！媽嚇傻求診…醫一查曝關鍵：正常
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷韓煎餅店廣德家消失百天復出　「韓粉來買」：大特價1450！

繼陳雨凡後時力又一人退黨　蕭新晟感嘆：政黨大於國家

郭台銘啟動立委輔選　李縉穎：進入國會一定推行郭董政策

「平日困守高雄」假日才能拚選舉　韓國瑜：這是當市長的責任

吳敦義動怒「吳郭會是郭辦要求」　蔡沁瑜反擊：國民黨家務事絕不介入

下班去這裡！白晝之夜今登場　連嗨12小時閃耀大直內湖

韓國瑜想翻轉選情有2關鍵　趙少康：先把這些人找回來

王淺秋議會失言…脫口「花媽是吉祥物」！主席糾正：是高通通、高雄熊

李佳芬代夫出征！6日衝刺新北　發表新歌「讓我陪你一起走」

司改兩年　司改團體：進步不如預期、司改信賴度未提升

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

油罐車墜落關鍵60秒爬橋救司機 加油站4員工：不能看他被燒死

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑」藍信祺：我打他跟打狗一樣

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

林鄭月娥：《禁蒙面法》5日零時生效 香港教育局禁學生「校內外戴口罩」

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

罷韓煎餅店廣德家消失百天復出　「韓粉來買」：大特價1450！

繼陳雨凡後時力又一人退黨　蕭新晟感嘆：政黨大於國家

郭台銘啟動立委輔選　李縉穎：進入國會一定推行郭董政策

「平日困守高雄」假日才能拚選舉　韓國瑜：這是當市長的責任

吳敦義動怒「吳郭會是郭辦要求」　蔡沁瑜反擊：國民黨家務事絕不介入

下班去這裡！白晝之夜今登場　連嗨12小時閃耀大直內湖

韓國瑜想翻轉選情有2關鍵　趙少康：先把這些人找回來

王淺秋議會失言…脫口「花媽是吉祥物」！主席糾正：是高通通、高雄熊

李佳芬代夫出征！6日衝刺新北　發表新歌「讓我陪你一起走」

司改兩年　司改團體：進步不如預期、司改信賴度未提升

KID戴「埔鹽順澤宮」拚第3座金鐘！　小鬼暴瘦7公斤搶紅毯5帥

快訊／台南砂石車撞天橋！車斗頂橋、頭懸空「翹孤輪」　民眾一見嚇傻

屏東資源回收場凌晨惡火　51打火兄弟奮戰6小時撲滅

金鐘獎／KID來了！紅毯跟觀眾自拍　聽到哨音激動泛淚：我半年沒聽到了

金鐘獎／Sandy不小心絆倒「禮服往下扯」驚險畫面全攝！　「深V開到肚臍」形狀被看光

中職／亞錦賽借出斗六球場　味全龍改到嘉義練球

安宰賢片場照曝光「臉色黯淡、身邊只有男生」　路人目擊：真的孤單

「瑪利歐賽車巡迴賽」首周下載數達9千萬！破任天堂手遊最佳記錄

金鐘･紅毯／王淨穿公主蓬裙不夠合身　慘變大隻佬　

金鐘・紅毯／大霈水鑽深V禮服配820萬珠寶超大器　三度入圍敲鐘野心旺　

政治熱門新聞

馬英九酸操弄亡國感　蔡英文反擊..

李明賢找到韓國瑜民調一路輸原因

遭爆吃海產不用錢　民進黨擬告韓..

李艷秋：韓國瑜的問題在於「討厭..

屏東韓國瑜「臉上破大洞」　韓粉..

陳雨凡發表退黨聲明：對時代力量..

香港紛擾難解　柯P：台灣總統大..

吳郭會破局…吳敦義動怒：是郭台..

國民黨高雄立委參選人送輓聯　竟..

黃昭順提高鐵進高雄市區　蘇貞昌..

王世堅揭3理由：柯文哲是政治渣..

獨／決戰中台灣！「韓江配」成形..

蔡政府沒卡韓　阿扁：是最大推手

江啟臣任韓國瑜副手？　韓國瑜競..

更多熱門

相關新聞

斷開政治酬庸！民眾黨海選不分區立委

台北市長柯文哲成立台灣民眾黨後，宣布將進軍國會搶攻立委席次，力拼成為最強第三勢力。而民眾黨不分區立委的海選規則也在5日出爐，強調不分藍綠、不以年齡區分彼此，以學識而非家世、用能力而非派系，一切皆以「處事能力」做出選擇，邀民眾來打一場「沒有政黨酬庸」的立委選戰，共同參與名為改變台灣政治文化的寧靜革命。

鄭朝方掌杓　蔡英文大讚「麵攤哲學」

韓國瑜民調陷危機　團隊分進合擊拉選情

遭爆吃海產不用錢　民進黨擬告韓粉

獨／決戰中台灣！「韓江配」成形兩大關鍵

關鍵字：

李佳芬2020大選2020大選韓國瑜讓我陪你一起走

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅名牌包　原廠鑑定「假的」

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

馬俊麟正宮「超優背景條件」起底！超仙氣質網讚爆

馬俊麟告白王瞳：死也不分開！「交纏私密照」曝光

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

直播主買連千毅70萬勞力士！網抓包造假痕跡

64快速道路貨櫃車失控！撞破隔音牆

今晚變天！下週「哈吉貝」成颱　路徑可能像米塔

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

她驚見男友「3顆蛋蛋」並排嚇壞！醫：只能割了

馬俊麟護王瞳冷正宮！民視震怒原因曝光

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

網發表宣言　號召建香港臨時政府

求小黑幫忙找貓　牠帶路500m尋得

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

更多

最夯影音

更多

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面