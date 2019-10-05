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Surface Slim Pen實測／這支筆可充電　隨時吸附在機身不怕掉

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記者周康玉／台北報導

微軟一口氣發布圍繞在Surface家族的七大產品，除了筆電、無線耳機外，伴隨Surface pro X一起登場的Surface Slim Pen也讓人驚奇連連。

雖然相較上一代的Surface Pen，它不是第一次出現的配件，但他的書寫敏感度和可充電設計真是讓人頗具驚喜。

《ETtoday新聞雲》記者在現場實際測試，Surface Slim Pen大約長10公分，形狀略呈圓扁。

▼微軟新品發表會Surface Slim pen。（圖／記者周康玉攝）

▲▼微軟新品發表會Surface Slim pen。（圖／業者提供）

在兩款主打二合一筆電Surface pro X、Surface Pro 7上，都有特別在鍵盤上方設置了一個專屬凹槽，可供放置Surface Slim Pen；此外，兩款筆電折疊設計上，都有隱藏Surface Slim Pen的設計，如果只要打字，就可以順勢把螢幕底部往鍵盤方向移動，這時，你放在鍵盤上方的Slim Pen就被「藏起來」了。

對記者來說，Surface Slim Pen最棒的設計就是它可透過磁力吸附在平板背面，不只平板，兩款二合一的Surface的螢幕正面、螢幕背面、機身側邊、甚至摺疊處，Slim Pen都可以吸附，記者實際體驗，大約把 Slim Pen距離2公分的位置，一鬆手， Slim Pen就幾乎可說是自動歸位了，真的是很貼心的設計，對很多健忘的3C族來說是一大福音。

▼微軟Surface Slim pen。（圖／業者提供）

▲▼微軟新品發表會Surface Slim pen。（圖／業者提供）

▼Surface Slim pen吸附力超強。（圖／業者提供）

▲▼微軟新品發表會Surface Slim pen。（圖／業者提供）

再來就是Surface Slim Pen再也不用放原本的AAAA電池了，搭配Surface pro X的Type Cover鍵盤的頂部就可充電。

在發表會上微軟特別提到，由於Surface pro X內建9種AI引擎，對應到Surface Slim Pen的使用上，也更具人工智慧，尤其展現在Office系列。例如搭配Excel，Surface Slim觸控筆和Surface Pro X可發揮的筆跡功能，搭配Word，也能充分顯示其語音註解功能。

微軟也和Adobe攜手合作，由於Adobe Fresco原本就是透過人工智慧技術，提供專業人士 甚至任何想要畫畫的人一個滿足創意發揮的軟體，展示人員示範Slim Pen在Adobe繪圖應用Fresco作畫，由於其筆觸的高敏感度，充分發揮繪圖者想利用Fresco創作力。

附帶一提，Slim Pen的頂部有個按鈕裝置，按一下還可以遙控繪圖時的需求，例如畫錯了想要擦掉，按一下筆頭即可。

▼微軟Surface Slim pen放在專屬座槽上就自動充電。（圖／業者提供）

▲▼微軟新品發表會Surface Slim pen。（圖／業者提供）

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