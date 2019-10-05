桃警選前肅槍除暴斷金流　查獲竹聯、天道盟幫派等53人到案

▲桃園市警局選前淨化治安，規劃肅槍、掃黑勤務，查獲各式槍枝18 把與子彈330發等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局針對明年總統與立委選舉將屆，為選前淨化治安，規劃肅槍、掃黑等勤務，9月25日至10月4日止查獲竹聯幫、天道盟等組織犯罪防制條例罪嫌26人、詐欺9人、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌18人、各式槍枝18枝、子彈335發、第一、二級毒品共129公克、第三級毒品19.2公克等證物，成果豐碩。



桃園市警察局刑警大隊指出，選前淨化治安專案勤務4日結束，5日上午發佈執行成果，包括刑大偵一隊會同刑事局第六大隊第五隊，在新竹縣查獲王姓男子涉嫌經營地下兵工廠，起獲各式改造手槍3把、道具槍8枝、瓦斯長槍18支、改造子彈211發及改造工具1批。

▲桃園市警局選前淨化治安，查獲竹聯、天道盟等組織犯罪組織等共53人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山分局偵破李姓男子為首的天道盟太陽會暴力討債集團，查扣存摺、帳冊及行動電話等證物，另外在同一地點查獲同屬天道盟太陽會以謝姓男子為首的愛情詐欺機房，當場起獲電腦主機、西瓜刀等刀械、帳冊、教戰守則等證物。



大園、中壢分局與刑事警察大隊專案小組，3日在觀音區偵破持槍恐嚇取財集團，隸屬竹聯幫戰堂觀音分會，查獲以陳姓男子為首的9人暴力討債集團，涉嫌聚眾圍事與暴力討債等不法，查扣改造手槍1把、手機4支。



桃園分局在桃園、中壢、平鎮、大園、蘆竹等地，查緝以呂姓男子為首7人販毒集團，以誘惑毒品人口再次沾染毒品以達販毒牟利目的，查獲第一、二級毒品20公克； 刑大偵三隊與大溪分局專案小組，在中壢、八德地區查獲以周姓男子為首的3人販毒集團，查扣第一、二級毒品合計109公克、第三級毒品K他命19.2公克

▲桃園市警局長陳國進（左四）頒發破案獎金給刑大等單位有功人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局長陳國進指出，這波掃蕩勤務主要針對黑道幫派圍事場所，規劃情資布線蒐證、聲請搜索票、拘票與規劃查緝行動、斬斷黑幫金流，才能徹底瓦解犯罪集團，確保市民擁有安居樂業的生活環境。

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