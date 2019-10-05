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砸8400萬打造「台灣版Ucar」平台！　林佳龍拚年底上線

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▲▼林佳龍出席租賃小客車數位轉型產業全國升級說明會。（圖／交通部提供）

▲林佳龍出席租賃小客車數位轉型產業全國升級說明會。（圖／交通部提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

交通部、經濟部與中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會，共同建置智慧租車共通平台，號召全台1796家租賃業者，開放800處借還車服務據點，打造台灣版的Ucar營業模式，用車可以甲地租、乙地還。交通部長林佳龍表示，已經向行政院申請8400萬元預算投入平台建置，上線時間未定，期許年底前能上線，讓租賃車不但有路可走，且越走越大條。

中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會5日在台北民生科技服務大樓舉辦「租賃小客車數位轉型產業全國升級說明會」，將建置以新時代MaaS（Mobility as a Service）移動即服務之智慧租車共通平台，由交通部、經濟部與中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會共同推行共享及綠色經濟概念。

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▲▼林佳龍出席租賃小客車數位轉型產業全國升級說明會。（圖／交通部提供）

▲平台是交通部、經濟部與中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會共同推行。

「有史以來都沒看過這麼認真的部長，這個部長不但會傾聽聲音，還會了解該怎麼做。」全國遊覽車商業同業公會全聯會理事長林建良表示，MaaS就是到府服務，結合Ucar就是共享服務，以後台北租車後，不管到高雄、台中都可以還車，讓所有消費者更方便，創造更大的商機，讓業者在平台自給自足才是長遠之計。

林佳龍說，交通部跟經濟部合作，召集全國租賃小客車公會，共同打造智慧租車平台，可以線上訂車、線下服務，讓租賃車競爭力提升，MaaS交通行動是一種服務，不是還跟傳統一樣，只局限於一個交通工具，到哪都可以用，未來還可以加值，10月1日已經報請行政院核定。他笑說，「運研所之後要當作自己的BABY，再請資策會一起養，蓬勃發展一起促成」。

林佳龍舉例，像是觀光客、老弱婦孺不一定能自己開車，租賃車就是最普及的交通工具，平台還能同時蒐集顧客資訊建立大數據，未來都可以更精準行銷，促成是由國家支持的，也代表著品質的保證，讓租賃車不但有路可走，且越走越大條，嘉惠所有駕駛員。

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