下午5時停業！港人湧7-11、超市搶購　景象「宛如颱風襲擊前」

▲香港多家超市出現搶購潮。（圖／翻攝星島日報）

記者曾俊豪／綜合報導

港府4日宣布《禁蒙面法》後，香港各地陸續出現示威者破壞港鐵設施、陸資企業等，甚至有休假員警遭到汽油彈攻擊，也有示威者遭到槍擊。擔心情況持續擴大，香港今（5日）可以說處於「半癱瘓」裝態，許多商場、超市都關閉，也因此，讓大批民眾湧入正常營業的店家搶購。港媒形容，此現象宛如颱風襲擊前。

《星島日報》報導，荃灣一帶，有開業的「aeon」及「惠康超市」都擠滿購物的市民，報導的附圖中也可以看到，收銀機前有大批的排隊民眾等待結帳，而蔬菜或是肉類的貨架幾乎都快被掃空。

報導提到，僅管有超市仍在營業，但惠康已經宣佈，部分分店先前因商場關閉及其他情況而暫時關閉，在考慮各區情況及交通選擇減少的情況下，「為確保顧客和店鋪團隊的安全，因此決定下午5時關閉所有店鋪。」

▲港媒形容，搶購的景象宛如颱風襲擊前。（圖／翻攝星島日報）

報導指出，香港的7-11便利店也預計從下午5時停止營業。此外，香港百佳超市今日早上在臉書上表示，「考慮今天交通情況、顧客及員工安全，全線店舖休息一天。」屈臣氏集團也在臉書PO文指出，「考慮今天交通情況及員工安全，除了機場店之外，全線店舖休息一天。」

港鐵一早也宣布「今早不會提供服務」。此外，陸資企業也受到影響，綜合港媒報導，多間銀行已改成暫停服務或有限度服務，包括中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、滙豐銀行、東亞銀行、中國信託商業銀行等。

▲匯豐銀行停止營業前，出現排隊領錢的情況。（圖／翻攝星島日報）

►要搶真的要快