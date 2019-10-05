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跟連千毅買包！人夫噴4萬安太座「YSL變Y8L」哭慘　網驚喊：爽換100萬

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▲跟連千毅買包！人夫安太座「YSL變Y8L」哭慘　網驚喊：爽換100萬。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲女網友聲稱，包包是老公跟連千毅買的。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

自稱亞洲直播天王連千毅，因高雄直播主之亂入獄後，連販售的名牌包、香水、行李箱等，也被抓到是仿冒品。一名女網友今早發文抱怨，老公送她的YSL包包，就是跟連先生買的，如今她拿去二手精品店，對方鑑定此為假貨，讓她欲哭無淚。

女網友在「爆廢公社公開版」崩潰說道，「我老公買給我的包包...是假的，我拿去二手精品店要換包包，他們不收，說是假的。我老公他跟連先生買的，應該退不了貨了，難怪他那天，對我那麼好。」

請繼續往下閱讀...

▲▼連千毅假包風波。（圖／翻攝自Facebook／蘭庭精品）

▲連千毅賣的名牌包被原廠認證是假貨。（圖／翻攝自Facebook／蘭庭精品）

她表示，這個包包花了先生4萬塊錢，沒想到竟是仿品，而老公則無奈地說，自己也是受害者。po文一出，掀起熱烈討論，網友們紛紛回應，「一分錢一分貨，原廠都不願意降價的東西」、「他已經是0024編號了」、「只能說你老公心臟很強，居然敢買他的東西，不要說一假賠一百了，連本金都拿不回來」、「妳買到的是Y8L嗎？看可不可以拿去換100萬」、「恭喜你有100萬了」、「現煮時100收」。

不過，也有許多人持保留態度，直言二手店本來就不太收YSL，「妳不是去找二手店鑑定，應該去找專門鑑定的驗才對」、「報導出來是真假混賣，如果妳好死不死買到真的，不就會被告毀謗名譽什麼的」、「我覺得要有憑據，不然這樣講確實不好」。

▲▼連千毅面無表情走出羈押庭。（圖／記者洪正達攝）

▲連千毅走出羈押庭。（圖／記者洪正達攝）

另外，檢警偵辦連千毅一案時，共查扣500多件名牌精品，包括皮件、包包、香水及行李箱，儘管連千毅曾秀出簡體字的「授權函」，不過戴姆勒德國總公司（賓士集團所屬）先前回應，那張授權函並非出自總公司或中國子公司。

後來，檢警也陸續將其他精品送至原廠鑑定，其中愛馬仕、GUCCI皆已確認為仿冒品，因此希望有購買相關商品的民眾主動聯繫保二總隊，後續也會繼續擴大偵辦此案，釐清是否還涉及詐欺等罪。

而在假貨被認證之前，連千毅所屬公司「蘭庭精品」曾發文強調，網路上流傳很多關於公司不實傳聞與指控，造成人心惶惶，「不管是公司員工或者商品上問題都有人當做炒菜一樣，加油添醋，小編在此要嚴重的聲明一下，跟各位支持我們的粉友們和拿爆米花看戲的大眾們，請不要輕易小道消息喔。」

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