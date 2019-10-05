「瑪利歐賽車巡迴賽」首周下載數達9千萬！破任天堂手遊最佳記錄

▲「瑪利歐賽車巡迴賽」甫上市一周就展現超人氣，下載數超過9,000萬次。（圖／翻攝自SensorTower網站）

記者趙正瑋／綜合報導

任天堂手遊「瑪利歐賽車巡迴賽」（Mario Kart Tour）甫上市一周就展現超人氣，下載數超過9,000萬次，成為任天堂推出的手遊中，首周下載量最高的遊戲。

據《iPhone Mania》報導，瑪利歐賽車巡迴賽手遊首周下載數就超過第二名6倍多，第二名是「動物之森 口袋露營廣場」（Animal Crossing: Pocket Camp），首周下載數約為1,430萬次，第三名為「超級瑪利歐酷跑」（SUPER MARIO RUN）下載數約1,300萬。

從作業系統來看，iOS版瑪利歐賽車下載數為3,650萬次；Android版的下載數為5,350萬次。

以購買金額來看，在App Store為960萬美元（新台幣約2.99億元），Google Play則為310萬美元（新台幣約9,600萬元）。

此外，瑪利歐賽車巡迴賽在美國的下載量最高，截至目前已達1,320萬次，佔總數的14.7％，其次是巴西的1,070萬次，佔11.8％，第三名是墨西哥的580萬次，約佔6.4％。

而從營收來看，美國也位居第一，約580萬美元（新台幣約1.8億元），第二名是日本的400萬美元（新台幣約1.2億元），第三為法國的75.2萬美元（新台幣約2,300萬元）。

▼瑪利歐賽車巡迴賽首日下載數就遠遠超過其它遊戲。（圖／翻攝自SensorTower網站）

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