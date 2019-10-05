　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北市圖新店分館分享私房「老書」　銀髮長者另類慶重陽

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北市圖新店分館分享私房「老書」 銀髮長者喝菊花飲另類慶重陽。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 新北市圖新店分館分享私房「老書」，銀髮長者喝菊花飲另類慶重陽。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

歡慶重陽節，新北市立圖書館新店分館特別重現古俗，重陽節有登高、插茱萸、賞菊、喝菊花酒等習俗，古時重陽聚會飲酒、賞菊賦詩蔚為時尚，邀請社區的銀髮長輩一起喝菊花飲、吃重陽糕，分享私房「老書」，附庸風雅，提前度過一個不一樣的重陽節。

新店分館梁敬賢主任表示，為讓銀髮長者可以度過一個不一樣的重陽佳節，新店分館特別重現古俗，舉辦「重陽書香宴」，除了準備應景的菊花盆栽、茱萸香包，還有特製的「菊花飲」與「重陽糕」，邀社區長者一起附庸風雅，喝菊花飲，品嚐重陽糕，分享私房「老書」，感受「古重陽」習俗，閱讀交流同時避邪增福，氣氛相當熱絡。

高齡75歲國中教師退休的粟老師，特別帶來陪伴他40年的《唐詩三百首》與老朋友們分享，粟老師說，重陽節是我國重要的傳統節日之一，文人墨客也多有描述重陽節的作品，唐代王維的《九月九日憶山東兄弟》詩中，「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親」中的「佳節」，寫的就是重陽節；孟浩然《過故人莊》中的「待到重陽日，還來就菊花。」寫的也是重陽。在重陽前夕參加這個特別的「書香宴」，和許多老朋友一起同樂，覺得特別有意思。

另外，新店分館也特別為銀髮長者們規劃了充滿在地風情的「來電之旅」新店文史走讀活動，將帶大家探訪新店五大在地之「最」，包括臺灣目前現存最早的水力發電廠「小粗坑水力發電所」、東南亞最大的淨水場「青潭淨水場」、全世界僅存的長跨距鎢鋼球軸吊橋「碧潭吊橋」、現役最老水力發電機「桂山發電廠」、以及開啟臺灣百年水力發電史，全臺第一座水力發電廠「龜山發電廠」。

走讀活動共有3場，活動日期分別為10月25日「水電共生樂逍遙—龜山」、11月23日「水電共生樂逍遙—小粗坑」、以及12月14日「天鵝擺渡山水情」，活動免費，即日起報名，額滿為止。相關活動訊息及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢：http://www. library.ntpc.gov.tw，洽詢電話：02-2918-3181。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
金鐘獎／《聲林》王令麟牽Gail霸氣登場！黃豪平瘋讚：綜藝界
獨／「韓江配」決戰中台灣　兩大關鍵讓地方力推江啟臣當大黑馬
八里貨櫃車失控畫面曝光！狂鏟整面隔音牆　33歲運將卡車頭亡
女嬰出生5天「月經來了」！媽嚇傻求診…醫一查曝關鍵：正常
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北首座在地花卉主題式公園　金山「杜鵑公園」正式啟用

新北推外籍勞工華語訓練班　提升中文能力聽說讀寫樣樣行

新北市圖新店分館分享私房「老書」　銀髮長者另類慶重陽

雙十連假九份金瓜石人車潮爆量　瑞芳警實施交管資訊報你知

歡慶中華民國108歲生日　中市府推出史上3大好禮

雲林布袋戲館「偶藝非凡」特展　營造出三國梟雄之間的愛恨情仇

西螺觀光文化節起舞宣傳　吸睛活動快閃開場

農作物「沼」肥分 ？　雲林縣環保局免費幫忙「找好找滿」

銅放流水加嚴標準1.2 mg/L　環保局加強稽查三爺溪流域事業

重陽節前夕　永康警分局長探望員警父母

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

油罐車墜落關鍵60秒爬橋救司機 加油站4員工：不能看他被燒死

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑」藍信祺：我打他跟打狗一樣

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

林鄭月娥：《禁蒙面法》5日零時生效 香港教育局禁學生「校內外戴口罩」

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

新北首座在地花卉主題式公園　金山「杜鵑公園」正式啟用

新北推外籍勞工華語訓練班　提升中文能力聽說讀寫樣樣行

新北市圖新店分館分享私房「老書」　銀髮長者另類慶重陽

雙十連假九份金瓜石人車潮爆量　瑞芳警實施交管資訊報你知

歡慶中華民國108歲生日　中市府推出史上3大好禮

雲林布袋戲館「偶藝非凡」特展　營造出三國梟雄之間的愛恨情仇

西螺觀光文化節起舞宣傳　吸睛活動快閃開場

農作物「沼」肥分 ？　雲林縣環保局免費幫忙「找好找滿」

銅放流水加嚴標準1.2 mg/L　環保局加強稽查三爺溪流域事業

重陽節前夕　永康警分局長探望員警父母

中職／亞錦賽借出斗六球場　味全龍改到嘉義練球

安宰賢片場照曝光「臉色黯淡、身邊只有男生」　路人目擊：真的孤單

「瑪利歐賽車巡迴賽」首周下載數達9千萬！破任天堂手遊最佳記錄

金鐘･紅毯／王淨穿公主蓬裙不夠合身　慘變大隻佬　

金鐘・紅毯／大霈水鑽深V禮服配820萬珠寶超大器　三度入圍敲鐘野心旺　

金鐘獎／阿翔「搭休旅車」出場！PTT秒懂酸爆　「尷尬表情ㄍ一ㄥ全程」

萌弟手拿大公蝦...貪吃汪排隊雙眼發光　「極致白牙」網跪求秘方

金鐘獎／《聲林》Gail公主裝美爆！　「全身閃亮」甜笑揮手…全場high翻

金鐘獎／三金首次！開場30分鐘「0黑特」　瑪麗、黃豪平神搭檔…網讚：史上最完美

罷韓煎餅店廣德家消失百天復出　「韓粉來買」：大特價1450！

地方熱門新聞

買假賠百萬翻車！連千毅精品「假..

板樹快儲水！1.5萬戶23小時..

4年拚「3+2」箭　楊文科打造..

慢車新制10／1上路　未戴安全..

30歲患糖尿病　只信徧方60歲..

民眾拾獲石虎縣長關心　議員：諷..

「幹譙阿嬤」不罵人改換監視器

劍湖山國慶優惠　證號1或0入園..

石氏傷科在台唯一傳人　駐診花蓮..

淨山健行慶重陽　千歲阿嬤活力演..

獨居翁倒臥客廳險死　鄰長發現報..

歐陽靖勇於築夢走出人生路

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞..

美籍旅客來台重機自助遊　導航誤..

更多熱門

相關新聞

新北市圖「返校」禁書大揭密

近來掀起熱潮的《返校》電影，劇中的禁書與金句也成為網路上的熱門討論，新北市立圖書館蘆洲集賢分館10月份起特別推出「致自由—返校禁書展」，除了展出《返校》電影中的禁書，還有那些曾經不能看，只能偷偷讀的書，讓大家可以更加明白，現今所擁有的自由，是多麼得來不易。

雙十連假人車潮爆　交管停車資訊報你知

永康警分局長探望員警父母

10月交通新制　警取締電動自行車

新北備役教召用行動守護水域環境

關鍵字：

新北圖書館重陽節

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅名牌包　原廠鑑定「假的」

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

馬俊麟正宮「超優背景條件」起底！超仙氣質網讚爆

馬俊麟告白王瞳：死也不分開！「交纏私密照」曝光

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

直播主買連千毅70萬勞力士！網抓包造假痕跡

64快速道路貨櫃車失控！撞破隔音牆

今晚變天！下週「哈吉貝」成颱　路徑可能像米塔

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

她驚見男友「3顆蛋蛋」並排嚇壞！醫：只能割了

馬俊麟護王瞳冷正宮！民視震怒原因曝光

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

網發表宣言　號召建香港臨時政府

求小黑幫忙找貓　牠帶路500m尋得

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

更多

最夯影音

更多

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面