新北市圖新店分館分享私房「老書」　銀髮長者另類慶重陽

▲ 新北市圖新店分館分享私房「老書」，銀髮長者喝菊花飲另類慶重陽。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

歡慶重陽節，新北市立圖書館新店分館特別重現古俗，重陽節有登高、插茱萸、賞菊、喝菊花酒等習俗，古時重陽聚會飲酒、賞菊賦詩蔚為時尚，邀請社區的銀髮長輩一起喝菊花飲、吃重陽糕，分享私房「老書」，附庸風雅，提前度過一個不一樣的重陽節。

新店分館梁敬賢主任表示，為讓銀髮長者可以度過一個不一樣的重陽佳節，新店分館特別重現古俗，舉辦「重陽書香宴」，除了準備應景的菊花盆栽、茱萸香包，還有特製的「菊花飲」與「重陽糕」，邀社區長者一起附庸風雅，喝菊花飲，品嚐重陽糕，分享私房「老書」，感受「古重陽」習俗，閱讀交流同時避邪增福，氣氛相當熱絡。

高齡75歲國中教師退休的粟老師，特別帶來陪伴他40年的《唐詩三百首》與老朋友們分享，粟老師說，重陽節是我國重要的傳統節日之一，文人墨客也多有描述重陽節的作品，唐代王維的《九月九日憶山東兄弟》詩中，「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親」中的「佳節」，寫的就是重陽節；孟浩然《過故人莊》中的「待到重陽日，還來就菊花。」寫的也是重陽。在重陽前夕參加這個特別的「書香宴」，和許多老朋友一起同樂，覺得特別有意思。

另外，新店分館也特別為銀髮長者們規劃了充滿在地風情的「來電之旅」新店文史走讀活動，將帶大家探訪新店五大在地之「最」，包括臺灣目前現存最早的水力發電廠「小粗坑水力發電所」、東南亞最大的淨水場「青潭淨水場」、全世界僅存的長跨距鎢鋼球軸吊橋「碧潭吊橋」、現役最老水力發電機「桂山發電廠」、以及開啟臺灣百年水力發電史，全臺第一座水力發電廠「龜山發電廠」。

走讀活動共有3場，活動日期分別為10月25日「水電共生樂逍遙—龜山」、11月23日「水電共生樂逍遙—小粗坑」、以及12月14日「天鵝擺渡山水情」，活動免費，即日起報名，額滿為止。相關活動訊息及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢：http://www. library.ntpc.gov.tw，洽詢電話：02-2918-3181。

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