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陸客遊布拉格「藍儂牆」噴漆慶中共70周年　捷克人暴怒塗歌詞蓋過

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▲▼陸客在捷克藍儂牆上塗鴉。（圖／翻攝自推特／OndraK_）

▲ 捷克人以歌詞蓋過陸客的塗鴉。（圖／翻攝自推特／OndraK_）

記者陳宛貞／綜合外電報導

捷克首都布拉格修道院大廣場的「藍儂牆」1980年代曾是人民發洩對共產主義憤怒的場所，儘管原始的塗鴉早就被覆蓋，依然是象徵青年抗爭、反共及言論自由的重要地標。1日適逢中共建政70周年，一群陸客到捷克遊玩，為表達愛國之心，在牆上噴上紅色「70」字樣，照片在各大社群媒體上流傳，引發討論。

一名中國網友上月30日在微博上傳一系列照片並寫下，「在布拉格給祖國慶70周年華誕，我愛你中國。」照片中可見，2名男子在藍儂牆噴上紅底金框的巨大「70」，還有金色五星及LOVE字樣；接著一群人和塗鴉合照。

▲▼陸客在捷克藍儂牆上塗鴉。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 陸客和巨大的70字樣合照。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸客在捷克藍儂牆上塗鴉。（圖／翻攝自微博）

一名香港網友2日在推特上分享這則貼文並表示，中國人正在破壞這面牆，而這面牆代表反共。有網友留言質疑，「這甚至不是在中國。他們為什麼要在其他國家慶祝中共生日？」這則貼文被分享到香港網路論壇及台灣的PTT，引起熱議。

這起事件也激發捷克當地部分民眾的反彈，因此開始反噴漆，以巨大的「FREE HK」（解放香港）及中指圖案蓋過陸客的塗鴉、寫下聲援香港的留言。根據網友3日上傳的照片，有人以約翰‧藍儂的名曲Imagine歌詞蓋過巨大的70，香港網友也留言道謝。

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