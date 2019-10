陸客遊布拉格「藍儂牆」噴漆慶中共70周年　捷克人暴怒塗歌詞蓋過

▲ 捷克人以歌詞蓋過陸客的塗鴉。(圖/翻攝自推特/OndraK_)

捷克首都布拉格修道院大廣場的「藍儂牆」1980年代曾是人民發洩對共產主義憤怒的場所,儘管原始的塗鴉早就被覆蓋,依然是象徵青年抗爭、反共及言論自由的重要地標。1日適逢中共建政70周年,一群陸客到捷克遊玩,為表達愛國之心,在牆上噴上紅色「70」字樣,照片在各大社群媒體上流傳,引發討論。

一名中國網友上月30日在微博上傳一系列照片並寫下,「在布拉格給祖國慶70周年華誕,我愛你中國。」照片中可見,2名男子在藍儂牆噴上紅底金框的巨大「70」,還有金色五星及LOVE字樣;接著一群人和塗鴉合照。

一名香港網友2日在推特上分享這則貼文並表示,中國人正在破壞這面牆,而這面牆代表反共。有網友留言質疑,「這甚至不是在中國。他們為什麼要在其他國家慶祝中共生日?」這則貼文被分享到香港網路論壇及台灣的PTT,引起熱議。

這起事件也激發捷克當地部分民眾的反彈,因此開始反噴漆,以巨大的「FREE HK」(解放香港)及中指圖案蓋過陸客的塗鴉、寫下聲援香港的留言。根據網友3日上傳的照片,有人以約翰‧藍儂的名曲Imagine歌詞蓋過巨大的70,香港網友也留言道謝。

