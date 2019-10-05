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沙國搶賺觀光財！　外國男女遊客住飯店可同處一室

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▲▼ 沙烏地阿拉伯發展觀光，男女外國遊客可同住飯店。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 沙烏地阿拉伯近年大力發展觀光。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

沙烏地阿拉伯推新的觀光旅遊簽證制度，沙烏地旅遊暨國家遺產委員會（SCTH）證實，外國異性旅客入住同個飯店房間時，可以不用出示親屬證明。此外，值得一提的是，政府也打破先前規定，強調包含沙烏地阿拉伯國籍在內的所有女性都能獨自預訂、入住飯店，只要在登記入住程序時提供身分證件即可。

路透社報導，沙烏地阿拉伯民風保守，禁止婚前性行為。但如今政府推出新政策，分析指出，當局此舉讓無人陪伴的女性及未婚外國旅客，能更方便地在沙烏地阿拉伯旅遊。

沙烏地旅遊暨國家遺產委員會4日證實阿拉伯語報紙「烏加茲日報」（Okaz）的報導內容指出，「所有沙烏地阿拉伯的國民入住飯店時，都必須要出示家庭身分證件或是親屬關係證明，但這並不適用於外國旅客。且包括沙烏地阿拉伯人在內的所有女性，都能夠獨自預訂、入住飯店，並於入住登記時出示身分證。」

事實上，沙烏地阿拉伯為了減少對石油出口的依賴，王儲穆罕默德不斷在經濟和社會推動改革，更在觀光產業加強發展力道。此外，近年來許多嚴格的社會法規已逐漸鬆綁，以前被禁止的娛樂活動開始蓬勃發展，包括去年6月解除飽受外界批評的女性開車禁令，及今年8月允許婦女能夠出國旅行，逐漸廢除女性身旁要有男性親屬做監護的制度。

►沙國49國觀光簽證開放！　首度迎接外國旅客「19項規定須注意」

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