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提升自駕車安全　中華電今舉辦「自動駕駛資訊整合平台暨高精地圖實證發表會」

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▲▼中華電攜手自駕車合作夥伴於虎頭山創新園區共同舉辦「自動駕駛資訊整合平臺暨高精地圖實證成果發表會」。（圖／記者邱倢芯攝）

▲中華電攜手自駕車合作夥伴於虎頭山創新園區共同舉辦「自動駕駛資訊整合平臺暨高精地圖實證成果發表會」。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

中華電於今（5）日攜手自駕車合作夥伴於虎頭山創新園區共同舉辦「自動駕駛資訊整合平臺暨高精地圖實證成果發表會」，展示聯合國內廠商共同開發的自駕車資訊整合平台，希望藉此促進未來地方政府、民間企業發展自駕公共運輸應用。

此項計畫是與緯創資通、資訊工業策進會、工業技術研究院、勤崴國際、豐榮客運、成功大學等單位共同合作，打造台灣第一個自動駕駛資訊整合平台。此平台可同時蒐集不同類型的自駕車在不同地點的運行狀況，且已在桃園、台中、台南等地進行實際運行測試，順利將自駕車蒐集的感測元件資訊即時回傳平台，並在平台上建立與高精圖資系統的傳輸機制，確保自駕車圖資隨時維持在最新狀況。

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平台可提供自駕車的車內外即時影像、車輛即時位置及事件紀錄，並整合路口即時影像及高精地圖系統,使營運業者能掌握自駕車的行駛狀況，確保自駕車運行及用路人安全。

此外，平台所蒐集的各種自駕車資訊，未來可提供交通監理單位做為審核自駕車安 全行駛的依據。在平台上也提供路線與站點管理、車隊管理及車輛事件告警等功能，將來自駕車營運業者可利用平台資料進行大數據分析，優化行車路線，提升自駕車隊的營運績效，而民眾未來也可使用手機，直接查看自駕巴士的到班狀況。

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