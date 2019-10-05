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影／香港度過黑暗的一夜！林鄭月娥最新談話　呼籲支持政府「依法制暴」　

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▲▼林鄭月娥發表電視談話。（圖／翻攝自香港電台視像新聞）

▲林鄭月娥5日發表電視談話。（圖／翻攝自香港電台視像新聞）

記者朱世凱／綜合報導

香港特首林鄭月娥今（5）日下午2點35分發表電視談話，譴責示威者昨（4）日惡意破壞鐵路、政府建築物及商舖等，讓香港昨晚度過非常黑暗的一夜。她也希望大家能夠支持政府依法制暴，共同譴責暴力，讓香港盡快回復平靜。

林鄭月娥首先說道，全港各區昨晚發生了極為恐怖的暴力事件，「蒙面暴徒」極端的行為讓人震驚，他們肆意破壞的程度前所未見，簡直令人髮指；這些示威者廣泛攻擊香港的鐵路系統，包含車站車廂和鐵軌，他們都是以政府的建築物，以及選定的目標商店為破壞目標，惡意攻擊一些不同立場的民眾，並持續以警務人員作為攻擊對象。

▼香港10.5日禁蒙面法遊行。（圖／路透社）

▲▼ 香港,10月5日禁蒙面法遊行。（圖／路透社）

林鄭月娥再指，昨晚有便衣員警遭到多名示威者圍毆及投擲汽油彈，令他們生命安全受威脅，直指員警是在別無選擇下自衛開槍的，才會擊中一名在場人士。她也提到，這樣極端暴力的情況，說明了香港的公眾安全已經受到危害，「也是港府昨日引用緊急法訂立《禁蒙面法》的堅實理據。」

她最後譴責示威者讓香港昨晚度過了黑暗的一夜，並且令社會陷入半癱瘓，希望市民支持政府依法制暴。據悉《禁止蒙面規例》今日0時開始生效，有網友號召今日到十八區各大商場「和你Shop 2.0」，不過這些目標商場早已宣布全日暫停營業；另外，也有網民發起 「提早慶祝萬聖節」蒙面散步，時間定在今日下午3點由尖沙咀梳士巴利花園展開。

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