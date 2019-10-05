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王淺秋議會失言…脫口「花媽是吉祥物」！主席糾正：是高通通、高雄熊

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▲▼高雄市議會5日上午進行第三屆第二次定期大會。（圖／翻攝自「高雄市議會即時串流」）

▲新聞局長王淺秋不小心失言，指「花媽」是新聞局過去的吉祥物。（圖／翻攝自「高雄市議會即時串流」）

記者許宥孺、洪靖宜、徐愷昕／高雄報導

高雄市議會5日上午進行第三屆第二次定期大會，由教育部門進行業務報告與質詢，其中新聞局長王淺秋因上次隨韓國瑜訪美缺席議會，5日才進行了上任後首次的業務報告，但當她談及高雄市吉祥物設計時，卻不小心失言，指「花媽」（高雄市前市長陳菊）是新聞局過去的吉祥物，隨後連忙被主席陳慧文當場糾正。

高雄市議會定期大會上午由教育、文化、運發等局處首長輪流報告，輪到新聞局局長王淺秋時，她針對為何選用柴犬「來福」做為吉祥物時竟脫口說，「過去曾經在高雄新聞局的吉祥物是花媽」。此言一出，議會主席陳慧文隨即在她報告完後忍不住當場糾正，直指「花媽從來都不是高雄市的吉祥物，高雄的吉祥物是高通通、高雄熊，所以剛剛妳有誤解」。

▲▼高雄市議會5日上午進行第三屆第二次定期大會。（圖／翻攝自「高雄市議會即時串流」）

▲高雄市議會主席陳慧文當場糾正王淺秋失言。（圖／翻攝自「高雄市議會即時串流」）

陳慧文糾正完王淺秋後還繼續說，「剛剛我也讓我們王局長講蠻多的，因為她上次的業務報告缺席了，所以今天有補充一倍以上的時間。」暗指前次議會王因隨韓訪美而缺席的事情。

有關高雄市徽捨棄原有「彩帶高」改成「LOVE高」一事，民進黨高雄市議員陳致中也於會議中詢問王淺秋，「難道前朝的都要反嗎？」對此，王表示，「市徽仍是彩帶高，但LOVE高是新聞局推出的主視覺，是高雄的意象」，同時澄清市徽是與民眾慎重討論溝通出來的，更換與否也曾於會議中討論過，且她認為，「彩帶高不是不好，也是得獎的設計，但確實是比較像是運動賽事的使用，但一般使用要傳達團隊意象，還是會使用彩帶高，也便於與外界溝通新團隊所要傳達的意象。」表明局處真的沒有要為反而反。

▲▼高雄市議會5日上午進行第三屆第二次定期大會。（圖／翻攝自「高雄市議會即時串流」）

▲陳致中針對高雄市徽更改提出質疑。（圖／翻攝自「高雄市議會即時串流」）

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