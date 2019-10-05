勞動部：聘僱新外籍移工空窗期已縮短至3個月 暫無取消計畫

▲針對台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會的陳情，勞動部做出回應。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會今（5）日到勞動部前陳情，提出的7大訴求中，希望可以終止「外籍勞工逃逸後，雇主的空窗懲罰期」，對此，勞動部常務次長林三貴回應，目前移工轉換空窗期訂3個月，目的是希望雇主負「管理責任」，並可以保障本地勞工的工作權。

林三貴表示，今日雇主團體提出的訴求中，希望可以把外籍勞工逃逸後，終止雇主空窗懲罰期，但這點，其實已經修法，從原本沒有找回原本聘僱的外籍勞工前，無法聘僱新移工；現在改成6個月空窗期後就可以聘僱新的，但後來又基於人道考量，再修法縮減為現行的3個月空窗期。

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林三貴解釋，「空窗期」是為了讓雇主在聘僱外籍勞工時，可以盡到管理責任，避免雇主隨時想要解除雇傭關係，就能聘請新的外籍勞工。一旦這些外籍勞工來到台灣，政府必須保障他們的工作權，也避免過於大批引進，造成另一種本勞就業失衡現象，因此對於雇主團體希望終止空窗期這項訴求，目前勞動部與立法院都尚未有這樣的考量。

另外，針對雇主團體希望可以揭露外籍勞工轉換緣由的履歷，林三貴則回應這會涉及到個資法，因此也不便揭露過多，不過在目前的就業轉換平台上，其實是可以看到外籍勞工轉換原因的，而且在仲介的轉換市場機制中，其實也都會自己汰換掉不適合的外籍勞工。

林三貴指出，當外籍勞工若經地方政府裁罰或司法機關起訴，足以證明移工有違反中華民國法令情節重大之情事，當廢止轉換，限令出國及不得再入國工作。