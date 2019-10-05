司改兩年　司改團體：進步不如預期、司改信賴度未提升

▲民間監督落實司改國是會議決議聯盟。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

司改國是會議結束至今超過2年，「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」5日召開記者會，盤點這兩年來政府落實司法改革的情形，並分析其原因。結果認為司改進步幅度不如預期，乃因沒有通盤的計劃與時程；另外司改信賴度也未見提升，主因在民間參與不足以及司法仍與人民有所距離。

司法院與行政院、法務部8月底共同召開「司法改革國是會議後半年報告」，當時報告內容就乏善可陳，司法院當時提出的書面簡報，更少到只有十來張。當時「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」就認為，整體而言「改革腳步依舊過於緩慢。」，「隨著2020年的總統大選逼近，政府應將人事及政策方向劇烈變動的機率納入考量，盡快調整政策方向與進度，以落實司法改革的目標。」

而聯盟在5日召開研討會，盤點這兩年來司法改革國是會議的落石情形，並分析為何司法改革沒有提升人民的信賴，也沒有拉進司法與人民的距離。最後聯盟提出建言：

一、司改進步幅度不如預期，主因在於沒有通盤的計劃與時程。聯盟認為，司改國是會議中的各項決議許多仰賴跨部會合作，一旦遇到其中某部會的遲延，或是政府人事異動，就會造成決議落實緩慢甚至原地踏步。因此聯盟呼籲各部會應就負責決議的項目訂立嚴謹的時程表並依時程進行，以加速司改進程、落實司改目標。

二、司改信賴度未見提升，主因在於民間參與不足以及司法與人民有所距離。2017年司改國是會議召開時，有過半數的委員來自民間與非法律人，但在落實與執行時，民間的聲音不夠、熱情不足，最終造成人民對司改無感，對司改信賴度當然未見提升。另外艱澀難懂的司法判決書，透過媒體的片面報導，呈現出司法的負面形象，更加深人民對司法的不信賴。

三、司法改革有成果部分，人民也應多加關心。司改諸多項目與人民權益息息相關，聯盟呼籲人民應該多加關心，一同監督政府落實司改決議，加速整體司改進程。

四、應設立常設性的落實司改國是會議決議委員會，處理跨部會、跨院的決議。

五、聯盟將拜會總統候選人，呼籲提出司改政策白皮書。聯盟認為，在司法信賴度持續低迷的台灣社會，司法改革刻不容緩。因此擔心在即將面臨的總統、立委大選期間，司改議題將被擱置一旁或邊緣化，因此聯盟將拜會各總統候選人，呼籲總統候選人提出的政策白皮書中，應有具體的司法改革方向，繼續進行司法改革。