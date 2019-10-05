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影／大陸發射「高分十號」衛星　用於國土普查、防災減災

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記者馬叔安／綜合報導

太原衛星發射中心於5日2點51分用長征四號丙運載火箭，成功將高分十號衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道。該衛星主要用於國土普查、城市規劃、土地確權、路網設計、農作物估產和防災減災等領域，這也是長征系列運載火箭的第314次航天飛行。

▲大陸成功發射高分十號衛星。（圖／翻攝自《新華社》）

▲大陸成功發射高分十號衛星。（圖／翻攝自《新華社》）

《新華社》報導，高分十號衛星是「高解析度對地觀測系統國家科技重大專項」（下稱高分專項）安排的微波遙感衛星，地面像元解析度最高可達亞米級，可為「一帶一路」等大陸國家重大戰略實施和國防現代化建設提供訊息保障。

「高分專項」統籌建設基於衛星、平流層飛艇和飛機的高解析度對地觀測系統，完善地面資源，並與其他觀測手段結合，形成全天候、全天時、全球覆蓋的對地觀測能力，由天基觀測系統、臨近空間觀測系統、航空觀測系統、地面系統、應用系統等組成，於2010年經過大陸國務院批准啟動實施。

▲大陸成功發射高分十號衛星。（圖／翻攝自《新華社》）

▲大陸成功發射高分十號衛星。（圖／翻攝自《新華社》）

「高分專項」包含至少9顆衛星和其他觀測平台，分別編號為「高分一號」到「高分九號」，於2013年開始陸續研製發射新型衛星並投入使用，至2020年前後建成全系統。

高分十號於2016年9月1日曾在太原衛星發射中心由長征四號丙運載火箭搭載，當時發射失敗。「高分專項」衛星數據已為國土土地利用調查，礦產資源開發現狀調查與監測，環保大氣環境和水環境監測，農業作物估產和長勢監測，水利洪澇災害監測及水利設施監測，統計農業生產監測，地震災害監測等行業部門應用。

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