力邀恰恰！王建民也入列　國慶遊行破百「台灣英雄」參與

▲12強中華隊選手吳昇峰、技能金牌選手楊婷喻。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

雙十國慶下星期登場，「2019台灣英雄大遊行」也將在國慶當天盛大展開。總統府5日下午召開記者會，邀請中華職棒大聯盟秘書長馮勝賢、文化總會副秘書長李厚慶、12強中華隊選手吳昇峰、技能金牌選手楊婷喻等人出席並介紹此次遊行特色。教育部體育署長高俊雄透露，遊行當天預計會有超過百位「台灣英雄」參與，知名球星王建民也會現身，至於即將引退的「恰恰」彭政閔則是正在力邀中。

台灣選手今年表現亮眼，7月在義大利拿坡里舉辦的世界大學運動會，台灣拿下9金、13銀、10銅，寫下境外世大參賽最佳成績；U18更阻斷美國5連霸，摘下隊史第三冠，登上世界之峰。8月底台灣技職菁英好手，也在第45屆國際技能競賽事中，與同場來自全世界63個國家，超過1300名選手的競技下，奪下5金5銀5銅23優勝，榮登世界第4名佳績。



文化總會表示，為凝聚國人力量，不僅替台灣技能英雄們喝采、肯定與鼓勵，也為棒球國手在11月即將投入的世界棒球12強比賽、2020東京奧運賽加油，2019台灣英雄大遊行隊伍，將在國慶大會當天上午10時54分左右，在憲兵快反連的帶領下，行經國慶大會觀禮台前，其後國慶籌委會的花車展演緊接在後。

文化總會介紹，遊行隊伍將於行經大會觀禮台後，在愛國西路集結整隊，預計於11時40分進入市區，於大會周邊道路進行大遊行，包含館前路英雄谷，不僅感謝選手的付出與努力，並讓國人一睹英雄風采，也將榮耀分享給全民，今年包括技能金牌選手楊婷喻、世大運網球金牌選手曾俊欣等人都將參加遊行。

李厚慶提到，這次遊行也要特別感謝捍衛台灣的國軍弟兄，邀請樹立官兵學習典範的國軍楷模一同出席國慶大會。現場將以車隊遊行方式接受民眾的加油打氣，另外當天也會準備超過1萬隻的小國旗，開放民眾免費索取。此外，隊伍經過英雄谷的時後將會播放職棒30周年主題曲及五月天歌曲「最好的一天」，炒熱氣氛。

隊伍陣容部分，高俊雄透露，包括目前擔任中華隊12強賽事總教練洪一中、投球教練王建民、U18賽事的先發王牌余謙等，旅外選手則包含王柏融、陳冠宇、宋家豪、林凱威，以及在世大運嶄露頭角的海王子王星皓等。

楊婷喻受訪時表示，比賽前就聽說有機會可以參與遊行，沒想到如今成真，讓她既興奮又驚訝；吳昇峰說，這種難得機會不是人人有，也很好奇活動到底多特別，很期待可以趕快參加。