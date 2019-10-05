歡慶中華民國108歲生日　中市府推出史上3大好禮

▲台中市政府今年慶祝雙十國慶，將推出3項史上第1次。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府10日將在市府前廣場盛大舉辦升旗典禮，破天荒祭出3項史上第1次，包含由金曲歌后江慧儀領唱國歌、無人機迎接國旗進場、東南亞最大LED螢幕轉播，現場更將發放5千面小國旗，號召全民用飄揚旗海，為中華民國108歲生日獻上最高祝福。

「2019璀璨國慶 富市台中」升旗典禮宣傳記者會5日舉行，光華高工儀隊帶來操槍表演，熟練技巧與隊形變換，率先為台中雙十國慶揭開序幕，副市長楊瓊瓔代表市長盧秀燕出席啟動儀式。

楊說，雙十國慶是人民最高的生日快樂，大家要以非常歡喜的心情慶祝，今年台中雙十國慶與往年特別不一樣的地方，包含陸空迎旗進場、金曲歌后江慧儀領唱國歌等，活動精采非凡。

民政局說明，當日迎旗儀式由文華高中擔任地面旗手，並首次與空中無人機同步「陸空迎旗進場」，此外，今年更首次邀請也是台中市人的金曲歌后江慧儀與力行國小少棒隊小朋友共同領唱國歌，廠商們也熱情響應，製作「台中國慶好禮」愛心套組，所得20萬元將捐給和平區自由國小及霧峰區光正國小，市長盧秀燕也自掏腰包5千元購買，協助學校運動團隊運作與發展。

國慶日當天現場將免費發放5千面小國旗、太陽餅、礦泉水及限量國慶腰包，以及有氧活力操、光華高工儀隊表演及遙控飛行機壓軸展演，東南亞最大LED電視牆也將全程同步實況轉播，歡迎市民攜朋引伴，一起參加升旗典禮，為中華民國慶生。