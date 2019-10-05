用戶登不上討論區！香港寬頻、SmarTone否認「配合港府」：一切正常

▲網路上近日流傳，香港寬頻及數碼通的網路用戶連不上「連登討論區」。（圖／翻攝連登討論平台）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港政府4日引用緊急法頒布《禁止蒙面規例》，並於今（5）日正式生效。據悉，香港寬頻（HKBN）及數碼通（SmarTone）的網路用戶昨日還一度連不上「連登討論平台」（LIHKG），因而被網友質疑是「配合港府實行網路管制」。

《禁蒙面法》一頒布後，有人擔憂政府日後會作出更多限制，綜合港媒報導，被問會否依照緊急法來取締即時通訊軟體Telegram、連登討論區，或是延長拘押期、實施宵禁等問題，香港特首林鄭月娥未回應「下一步對策」，不過，她卻強調，「若暴力增加，能在現行的法例下可以合理作出的行為，我們都不會放棄的。」

▲《禁止蒙面規例》今日開始生效。（圖／路透社）

據悉，林鄭月娥昨日下午召開記者會時提到，訂立《禁止蒙面規例》這個決定，是希望達到兩個效果，一個是有利於警隊執法，另一個則是能夠產生一些阻嚇作用。

不過，香港寬頻（HKBN）及數碼通（SmarTone）今日發布公告，否認與港府配合一傳言。SmarTone昨日下午在臉書PO文寫道，本公司的流動通訊服務一切正常，客戶可如常連接至連登。

另外，香港寬頻也表示，「網上有流言指出，香港寬頻已將LIHKG（連登）加入黑名單，用戶不能使用本公司的網路及流動服務連接該網站，本公司謹此聲明，有關指稱絕非事實。」香港寬頻強調，通訊服務一切正常，如客戶在連接網站時出現問題，請向有關網站查詢。

▲香港寬頻在網站上發出聲明。（圖／翻攝香港寬頻）

據悉，在《禁止蒙面規例》頒布之前，就有傳媒曾經報道，港府可能考慮動用《緊急法》來處理亂局，包括可審查通訊，禁止通訊軟件Telegram、連登討論區等。不過，林鄭月娥8月27日出席行政會議前，被問及會否引用《緊急法》時僅說，所有香港法律若能夠提供法治手段「止暴制亂」，政府都有責任檢視。

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