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努力就會被看見！民眾黨海選不分區立委：以「能力」做選擇

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▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲成立台灣民眾黨後，宣布將進軍國會搶攻立委席次，力拼成為最強第三勢力。而民眾黨不分區立委的海選規則也在5日出爐，強調不分藍綠、不以年齡區分彼此，以學識而非家世、用能力而非派系，一切皆以「處事能力」做出選擇，邀民眾來打一場「沒有政黨酬庸」的立委選戰，共同參與名為改變台灣政治文化的寧靜革命。

民眾黨表示，2020年總統大選將回歸傳統藍綠對決，改造國會生態更成眾人的寄託，唯有改變國會，眾人才能真正為贏得未來，而藍綠不過半的國會，正是台灣改變成真看見希望的開始。

民眾黨強調，將在「藍綠推兩邊、民眾擺中間」的目標下，「用人唯才」才是國家治理的主軸，「我們不分藍綠、不以年齡區分彼此，以學識而非家世、用能力而非派系，一切皆以『處事能力』做出選擇」，要讓台灣人民重新相信「努力，就會被看見」，讓民眾充滿希望與熱情的生活在這片土地上。

「而這也是台灣政壇史上首次沒有政黨酬庸的立委選戰」，民眾黨強調，只要在這塊土地生活，心懷遠大理想、充滿熱情的每一個人民，民眾黨都願意提供機會一起來共同參與這場名為改變台灣政治文化的寧靜革命。政治是管理眾人之事，唯有全民參與台灣才有改變的機會。

民眾黨也公布海選辦法，收件時間自2019年10月5日至2019年10月20日23:59分止，預計10月底前完成面試。只要符合《公職人員選舉罷免法》「候選人」之規範皆可報名，有興趣者需依立法院常設八大委員會，內政、司法與法制、交通、社福衛環、國防外交、教育文化、經濟、財政，選擇符合自身專業的委員會，依據該委員會主責之內容撰寫問政政策。

『台灣民眾黨2020年全國不分區立法委員海選報名表』點我

▲▼台灣民眾黨2020不分區立委海選規則。（圖／民眾黨提供）
 

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