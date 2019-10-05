從一句台語都不會變成明華園台柱　孫翠鳳放下身段一切從零開始

▲孫翠鳳在益品書屋分享她與歌仔戲事業的心路歷程。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

從原本一句台語都不會，變到現在歌仔戲的當今代表，她是明華園的台柱-孫翠鳳。益品書屋董事長戴勝益日前邀請孫翠鳳至台北益品書屋分享她從事歌仔戲事業的甘苦談，演講開始前半小時，整個書屋就擠滿了人潮，想一睹孫翠鳳風采，一個半小時的演講孫翠鳳不只談到她與歌仔戲的心路歷程，更在現場示範歌仔戲法及舞台手勢等，讓台下觀眾掌聲連連。

孫翠鳳指出，歌仔戲是東方歌劇、東方音樂劇，現代的歌仔戲不只保有傳統唱念作打，更加入了現代的元素、總團長陳勝福的智慧，把原本是黃昏事業的歌仔戲站上國際舞台，但她也有自信表示，「當然也是自己很努力啦！」頓時台下掌聲如雷。當台下觀眾拍手叫好時，孫翠鳳正經了起來，她感謝觀眾的掌聲後表示，其實掌聲會感染台上演員的，平常就算再投入戲劇表演，但都可以看到觀眾的心境，這些就是台上人最大的動力，「這是一個善的循環，觀眾的心是喜悅的，台上的演員也會奮力演出。」

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▲益品書屋董事長戴勝益（圖左）贈送孫翠鳳感謝狀。（圖／記者崔至雲攝）

孫翠鳳分享，自己家中有8個兄弟界妹，每次到了開學要註冊時，父母就會到處跟別人借錢，為了不想要家裡過苦日子，國中時就決定就讀高職，希望早點出社會、不讓家裡有負擔，在高中時期孫翠鳳就發現自己超愛唱歌，但不知道自己有表演天分，只覺得自己一直有個明星夢，還記得當時輾轉認識了一位唱片製作人，希望藉由製作人的力量讓她完成明星夢，殊不知，那位製作人聽了她的聲音後跟孫翠鳳說，「如果你當歌手會吃虧喔！建議你走別行。」

孫翠鳳說，這就是人生不同的際遇，如果今天她成了一名歌手，大家也看不到明華園的孫翠鳳了，很多事情永遠不是掌握在自己手中，但是當機會意外進來的時候，就要面對它。

▲孫翠鳳在益品書屋演講，開始前半小時整個書屋已擠滿人潮。（圖／記者崔至雲攝）

孫翠鳳24歲嫁給明華園第二代陳勝福，起初他們一起成立拍片公司，短短時間拍了許多戲劇，孫翠鳳甚至還在劇中參與了不少角色，但好景不常，80年代國片走下坡，讓他們背了1000萬的負債，每天都有一堆債主向他們討債，這時的她同時面臨到大兒子才出生五個月就意外猝死，頓時她整個人感覺到了人生谷底，一度想輕生。

孫翠鳳的公公婆婆知道他們的處境，就叫孫翠鳳回老家學唱戲，順便可以到碼頭跑簡單戲班，並將賺到的錢匯到台北給陳勝福還債，孫翠鳳26歲這一年，也就是她與歌仔戲接觸的開始。回到婆家初期她對歌仔戲完全不懂，但是家人們全都會演戲，使她格格不入更加孤寂，每次交談，他們話題都圍繞在歌仔戲，自己搭不上腔，心裡滿是落寞，因此，她決定要開始練戲，有一天也能當上主角，為家族盡一份力。

▲▼孫翠鳳示範多種歌仔戲舞台手勢。（圖／記者崔至雲攝）

「跑碼頭的戲班生活真的很苦。」孫翠鳳指出，每次出團都是卡車載著布景、服裝、戲裝加上幾10個團員一起去，到了目的地除了自己搭建場地外，團員還得煮三餐自己吃，跑龍套3年的時間，雖然累、雖然苦，但也發現歌仔戲就是她的避風港。

孫翠鳳提到，自己現在有這麼強的生命力，要感謝跑龍套的3年時光，記得那時候正好懷孕，在演戲時只能演穿著長袍馬褂的文武百官，也因為不會講台語，常常演動物，像是《觀世音收大鵬鳥》的鳥、《武松打虎》的虎。

▲孫翠鳳指出，人生將面臨不同際遇，當機會進來的時候，就要面對它。（圖／記者崔至雲攝）

慢慢地孫翠鳳愛上了歌仔戲，她強調，自己是大都市來的優秀女性，為了演到主角的位置，她決定好好學台語，不能再不會講台語，也為了演到主角的位置，她從拉筋、走步、舞台手指姿勢都重新學習，孫翠鳳告訴自己，沒有做不好的事情，只要你放下身段、努力學習，沒有事情完成不到，並且一定可以做到最好。

孫翠鳳最後說，她今天會有小小的成就，就是當初決定一切歸零、從頭開始的，當時為了要演戲不放過任何角色，從奴婢、太監、三花小丑、三八旦，到最後她成為生、旦、淨、末、丑，都樣樣精通。孫翠鳳開心的說，「歌仔戲等於是我的生命，我會努力做到最後一刻。」

