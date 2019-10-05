華聞快遞／山東今年前8月對非洲進出口「突破1,200億人民幣」

▲山東省青島市。（圖／CFP）

《山東》山東今年前8月對非洲進出口「突破1,200億人民幣」

山東省商務廳近日透露，山東省今年1-8月對非洲國家實現進出口達1208.7億元（人民幣，下同），年增率增長7.4%；其中，出口為457.3億元、增長15.2%，進口則是751.4億元、增長3.1%。（中新社）

《北京》陸規劃今、明兩年建設127個鐵路專用線重點項目

大陸國家發展改革委透露，大陸將在2020年規劃建設127個鐵路專用線重點項目，線路總長度達1586公里。據悉，專用線是解決鐵路運輸「最後一公里」問題的重要設施，對於減少短途接駁、發揮綜合交通效率、提升經濟社會效益具有重要作用。

《北京》大陸8月份高技術製造業增長快速

大陸國家統計局近日發布數據顯示，大陸8月份的高技術製造業增加值年增率增長6.1%，高於規模以上工業1.7個百分點；佔規模以上工業的比重為14.1%，比上月提升0.4個百分點。（新華社）

《北京》「十一」假期前4天出遊人次達5.42億、消費4526.3億元

大陸文化和旅遊部透露，「十一」假期前4日的旅遊消費再創歷史新高，大陸全國共計接待國內游客5.42億人次，年增率增長8.02%，旅遊收入則達4526.3億元，年增率增長8.58%。（中新社）

▲大陸國人旅遊消費再創歷史新高。（圖／CFP）

《新疆》塔里木油田發現千億方級大氣田

大陸石油塔里木油田公司博孜9井試井成功，獲高產工業油氣流，日產天然氣41.82萬立方米、凝析油115.15立方米，成為塔里木油田一年內在天山南部第二次發現的一個千億方級大氣田，這標誌著塔里木盆地第二個萬億方大氣區橫空出世。（澎湃新聞）

《北京》大陸全國67城新房均價微升 一線城市找房熱度跌3.6%

生活訊息網站58同城、安居客近日發布《9月國民安居指數報告》，內容顯示，大陸9月重點監測67城在線新房均價為16,414元/㎡，二手房掛牌均價15,419元/㎡。此外，一線城市價格位於高位、波動小、價格穩定，部分三四線城市價格上升顯著，呼和浩特和唐山新房在線均價環比漲幅均超過6%。

《廣東》華為與明訊合作在馬來西亞建設5G網路

在馬來西亞總理馬哈蒂爾見證下，華為技術（馬來西亞）有限公司與馬來西亞明訊（MAXIS）3日簽署了一項在馬來西亞建設5G網路的合作協議。據悉，華為將為明訊供應相關設備和服務，雙方將通過合作，讓5G在馬來西亞能更易於部署、運營及引入新的應用。（澎湃新聞）

▼華為與馬來西亞明訊（MAXIS）簽署合作合約。（圖／路透）