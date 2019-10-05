逾千人「戴口罩」聚集銅鑼灣　水炮車駐中聯辦、政總防衝擊

記者蔡儀潔／綜合報導

港府昨（4）日引用緊急法通過《禁止蒙面規例》，引發多達14區衝突，有網民今（5）日發起到銅鑼灣示威，中午時分已有多家百貨公司關門，下午2點多時銅鑼灣SOGO外有近300人聚集。警方亦嚴陣以待，安排水炮車及裝甲車到中聯辦、政總等重要建築物加強戒備。到了下午3點，逾千人在馬路遊行，部分人戴上口罩。

▲不少示威者戴上口罩。（圖／路透社）

據《香港01》報導，銅鑼灣Sogo和東角道一帶下午有示威人士聚集，不斷高喊口號如「香港人 反抗」、「Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.」等口號。遊行人士下午2點16分走出馬路，高呼「五大訴求，缺一不可」等口號，而銅鑼灣一帶多個商場閉關，不少珠寶首飾店及銀行均拉下大門，有工人為中國銀行外牆玻璃以木板加固，街上人流銳減。

下午3點左右，遊行隊頭步行至修頓球場外面，不少人士戴上口罩。有人在軒尼詩道擺攤，放滿雨傘及口罩等物資，並用大聲公播放歌曲「願榮光歸香港」。

隊伍隨後步行至警察總部外，其間有數名軍裝警員，站在軍器廠街天橋上觀望。遊行人士高叫「黑社會」及「解散警隊」等口號。另外，有十多名防暴警員在警總內戒備。

因應近日示威愈趨激烈，港警出動1號及3號輛水炮車、以及兩輛「銳武」裝甲車，駛至中聯辦外面位置戒備，慎防有示威者衝擊中聯辦。另外，軒尼詩道及波斯富街交界的紅綠燈失效，有交通警員在場指揮交通。