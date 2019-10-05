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Google資安研究團隊示警：14款安卓手機有漏洞

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▲▼ Google,Android。（圖／達志影像／美聯社）

▲Google資安研究團隊示警，14款安卓手機有漏洞。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／綜合報導

Google資安研究團隊Project Zero近期在Android作業系統上發現了零時差漏洞（Zero-day，還沒有修補程式的安全漏洞），且這項漏洞目前已被以色列駭客公司NSO作為攻擊的途徑。Project Zero目前存在這項漏洞的安卓手機，包括了三星Galaxy S7、S8、S9、華為P20在內的14款機型。

受到此項漏洞影響的手機機款有：Galaxy S7、S8、S9；華為P20；Google Pixel、Pixle XL、Pixel 2、Pixel 2 XL；小米A1、紅米5A、紅米Note 5；MOTO Z3、LG Android Oreo；OPPO A3。

這項漏洞影響的作業系統版本為Android 8.x及更高版本，但早在2017年12月在該操作系統的早期版本中，已被發現並修復；不過既然仍影響著這14款安卓手機，那麼有可能是補丁並未延續到較新的版本當中。

不過Project Zero表示，這項零時差漏洞其實不若過去的漏洞那麼危險，因為這項漏洞需要透過使用者安裝其他惡意軟體才能觸發前再利用；也就是說，如果沒有其他漏洞利用，它將無法通過網絡瀏覽器或其他應用程式觸發。

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