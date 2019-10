騎腳踏車出門「消失31年」！　金髮妹只留「嘴貼黑膠帶照」…FBI懸賞要找人

▲FBI發布塔拉的照片。(圖/翻攝自推特/FBI)

記者黃心瑀/綜合報導

美國新墨西哥州一名19歲女子塔拉(Tara Calico)在1988年9月時,騎著腳踏車出門後就再也沒有回過家,隔年7月,警方在佛羅里達州的一處停車場內,發現一張照片,該張照片裡的女子雙手雙腳似乎都被綁住,嘴上更被用黑色膠帶貼住,一旁躺著另一名遭受同樣待遇的小男孩。當地警方嚴重懷疑塔拉遭到綁架,但是隔31年仍舊沒有找到人,而美國聯邦調查局現在則是祭出了2萬美元(約62萬元台幣)的懸賞金,希望能將這起懸宕已久的案子破解。

根據《太陽報》報導,塔拉原本每天早上都會跟媽媽帕蒂(Patty Doel)騎腳踏車出門,但過沒多久,帕蒂卻因為認為自己遭到一名機車騎士跟蹤,而放棄了早晨騎車的習慣;1988年9月20日上午約9點半,塔拉一如往常地騎著自行車出門,她最後一次被目擊到的時間為當天早上11點45分,並且當時跟在她旁邊的來有一輛淺色的卡車。

塔拉曾向媽媽要求,因為下午要和男友打網球,如果她到中午都還沒回家,要記得去接她;而她的媽媽照做了,卻沒在路上看到人,只能尋求警察幫忙。當地警察在調查時,發現塔拉的隨身聽跟錄音帶掉落在路上,認為這可能是她故意留下的線索。

不過就此之後,就再也沒有其他線索、證據出現,就在1989年的7月,佛羅里達州的一處停車場裡出現一張照片,這個地方與塔拉失蹤的位置相距1500英里(約2414公里),照片中可以看到一名女子跟一名小男孩,兩人的手腳都被綁住,嘴巴則是被黑色膠布貼住,看起來就像遭到綁架。

報導中指出,帕蒂認為照片中的女子就是女兒塔拉沒錯,就連腳上的疤痕都一模一樣。儘管如此,這件懸案卻一路調查了31年,至今都還沒破案,連人都沒有找到,美國聯邦調查局(FBI)現在懸賞2萬美元,並用電腦繪製出塔拉現在的模樣,希望有人能供提供相關資訊,以求盡快破案。

The #FBI is offering a reward of up to $20,000 for precise details leading to the identification or location of Tara Leigh Calico and information leading to the arrest and conviction of those responsible for her disappearance. pic.twitter.com/2qqGdDghs9