　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

騎腳踏車出門「消失31年」！　金髮妹只留「嘴貼黑膠帶照」…FBI懸賞要找人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼（圖／翻攝自推特／FBI）

▲FBI發布塔拉的照片。（圖／翻攝自推特／FBI

記者黃心瑀／綜合報導

美國新墨西哥州一名19歲女子塔拉（Tara Calico）在1988年9月時，騎著腳踏車出門後就再也沒有回過家，隔年7月，警方在佛羅里達州的一處停車場內，發現一張照片，該張照片裡的女子雙手雙腳似乎都被綁住，嘴上更被用黑色膠帶貼住，一旁躺著另一名遭受同樣待遇的小男孩。當地警方嚴重懷疑塔拉遭到綁架，但是隔31年仍舊沒有找到人，而美國聯邦調查局現在則是祭出了2萬美元（約62萬元台幣）的懸賞金，希望能將這起懸宕已久的案子破解。

根據《太陽報》報導，塔拉原本每天早上都會跟媽媽帕蒂（Patty Doel）騎腳踏車出門，但過沒多久，帕蒂卻因為認為自己遭到一名機車騎士跟蹤，而放棄了早晨騎車的習慣；1988年9月20日上午約9點半，塔拉一如往常地騎著自行車出門，她最後一次被目擊到的時間為當天早上11點45分，並且當時跟在她旁邊的來有一輛淺色的卡車。

塔拉曾向媽媽要求，因為下午要和男友打網球，如果她到中午都還沒回家，要記得去接她；而她的媽媽照做了，卻沒在路上看到人，只能尋求警察幫忙。當地警察在調查時，發現塔拉的隨身聽跟錄音帶掉落在路上，認為這可能是她故意留下的線索。

不過就此之後，就再也沒有其他線索、證據出現，就在1989年的7月，佛羅里達州的一處停車場裡出現一張照片，這個地方與塔拉失蹤的位置相距1500英里（約2414公里），照片中可以看到一名女子跟一名小男孩，兩人的手腳都被綁住，嘴巴則是被黑色膠布貼住，看起來就像遭到綁架。

報導中指出，帕蒂認為照片中的女子就是女兒塔拉沒錯，就連腳上的疤痕都一模一樣。儘管如此，這件懸案卻一路調查了31年，至今都還沒破案，連人都沒有找到，美國聯邦調查局（FBI）現在懸賞2萬美元，並用電腦繪製出塔拉現在的模樣，希望有人能供提供相關資訊，以求盡快破案。

ET快訊
金鐘／賈靜雯炸出「超兇雙峰」！咘咘、Bo妞守電視機狂call
金鐘／吳慷仁暴瘦「雙頰凹陷」！剃光頭「黑到歷史新高」網看傻
金鐘／蔡淑臻「全身骨頭變形」神隱1年　露面曝近況…網驚認不出
「哈吉貝」下周成颱！擾台時間點出爐　今晚北東轉濕涼
金鐘／Sandy不小心絆倒...禮服往下扯！「深V開到肚臍」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「天竺鼠味」冰淇淋好母湯！她用鹽燙肉拌花生醬　竟成熱賣商品

愛知縣行李箱腐屍案！身分曝「疑中國籍女子」　跟家人說：去日本見旅友…

影／準新郎婚前忍不住！扒女賓客比基尼性侵被未婚妻目睹…2天後爽結婚

從草叢蹦出來給岳父生日驚喜　嚇慘對方被「開槍」下秒斃命超QQ

騎腳踏車出門「消失31年」！　金髮妹只留「嘴貼黑膠帶照」…FBI懸賞要找人

美國北韓實務協商瑞典登場！　睽違7月重啟對話「內容保密到家」

女求職填IG帳號…業主「截她比基尼照發限動」羞辱　慘被網友罵爆關站

法國黃背心「禁蒙面」最高可罰50萬　居民憂破壞神聖權利

終於解除禁令！日本岩手、宮城水產品可望出口　歐盟：最快今年內

陸客遊布拉格「藍儂牆」噴漆慶中共70周年　捷克人暴怒塗歌詞蓋過

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

油罐車墜落關鍵60秒爬橋救司機 加油站4員工：不能看他被燒死

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑」藍信祺：我打他跟打狗一樣

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

林鄭月娥：《禁蒙面法》5日零時生效 香港教育局禁學生「校內外戴口罩」

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

騎腳踏車出門「消失31年」！　金髮妹只留「嘴貼黑膠帶照」…FBI懸賞要找人

美國北韓實務協商瑞典登場！　睽違7月重啟對話「內容保密到家」

女求職填IG帳號…業主「截她比基尼照發限動」羞辱　慘被網友罵爆關站

法國黃背心「禁蒙面」最高可罰50萬　居民憂破壞神聖權利

終於解除禁令！日本岩手、宮城水產品可望出口　歐盟：最快今年內

陸客遊布拉格「藍儂牆」噴漆慶中共70周年　捷克人暴怒塗歌詞蓋過

沙國搶賺觀光財！　外國男女遊客住飯店可同處一室

「天竺鼠味」冰淇淋好母湯！她用鹽燙肉拌花生醬　竟成熱賣商品

愛知縣行李箱腐屍案！身分曝「疑中國籍女子」　跟家人說：去日本見旅友…

11月3日生效！申請美簽須證明「可負擔30天」醫療費用

金鐘獎／紅毯5帥大比拼！　王紹偉「迷彩西裝+重機開路」網讚爆：地表最強男人

惡意斷訊藉口溝通問題？NCC命富邦MOMO親子台調處期不得斷訊

金鐘・紅毯／曾沛慈、林哲熹姐弟走紅毯　氣質柔美搭配時髦印花好默契

金鐘獎／「謝謝劇場人豐富我的人生」　吳奕蓉奪自然科學及人文紀實節目主持人獎

胃凹凹凸凸撐3年！他「連拉黑屎」3天驚呆...醫一看沉默：第二期了

12強／亞錦賽先試刀　劉致榮：投給洪總看

金鐘‧紅毯／曾珮瑜露肩又秀大長腿辣翻紅毯　開衩禮服襯出模特兒好身材　

偽造潛艇隱身塗層測試與認證　美最大船廠遭起訴

富少飆車撞死工人賠5千萬　工程老闆：瀚甯已悔改「再給他機會」

選戰倒數98天　蔡淑惠進入百米衝刺階段拼勝選

國際熱門新聞

準新娘婚前目睹未婚夫性侵女賓客

韓國瑜紅到日本！被取「遲刻魔」..

自動駕駛　色富豪在飛機上啪啪啪

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」..

裸女跪爬…比利時球隊爆集體性醜..

美眉髮型超有哏　被笑很像那一根

天生半臉血肉　俄女孩能微笑了

正妹網紅離奇橫死　生前淫亂趴畫..

富家女做愛後猝死　男友被控謀殺

她登山扭到腳　竟被同行山友丟包

燒傷引敗血症　京阿尼案再添死者

他用iPhone 3年「變成G..

她幫鄰保管情趣用品　打開竟是腐..

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」爛..

更多熱門

相關新聞

美國北韓實務協商登場　內容保密到家

2月底越南「川金二會」宣告破局，無核化協商陷入停滯，時隔7個月終於重啟。北韓及美國實務協商代表團日前抵達瑞典斯德哥爾摩，繼4日的預備性接觸，5日上午正式針對完全無核化及建立朝鮮半島和平體制展開實務協商。

女求職填IG帳號　業主曝光她比基尼照

申請美簽須證明「可負擔30天」醫療費

準新娘婚前目睹未婚夫性侵女賓客

紐約地鐵槍擊1死！　警展開追捕

關鍵字：

失蹤懸案北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅名牌包　原廠鑑定「假的」

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

馬俊麟正宮「超優背景條件」起底！超仙氣質網讚爆

馬俊麟告白王瞳：死也不分開！「交纏私密照」曝光

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

64快速道路貨櫃車失控！撞破隔音牆

直播主買連千毅70萬勞力士！網抓包造假痕跡

今晚變天！下週「哈吉貝」成颱　路徑可能像米塔

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

她驚見男友「3顆蛋蛋」並排嚇壞！醫：只能割了

馬俊麟護王瞳冷正宮！民視震怒原因曝光

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

網發表宣言　號召建香港臨時政府

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

求小黑幫忙找貓　牠帶路500m尋得

更多

最夯影音

更多

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面