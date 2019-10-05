騎腳踏車出門「消失31年」！　金髮妹只留「嘴貼黑膠帶照」…FBI懸賞要找人

▲FBI發布塔拉的照片。（圖／翻攝自推特／FBI）

記者黃心瑀／綜合報導

美國新墨西哥州一名19歲女子塔拉（Tara Calico）在1988年9月時，騎著腳踏車出門後就再也沒有回過家，隔年7月，警方在佛羅里達州的一處停車場內，發現一張照片，該張照片裡的女子雙手雙腳似乎都被綁住，嘴上更被用黑色膠帶貼住，一旁躺著另一名遭受同樣待遇的小男孩。當地警方嚴重懷疑塔拉遭到綁架，但是隔31年仍舊沒有找到人，而美國聯邦調查局現在則是祭出了2萬美元（約62萬元台幣）的懸賞金，希望能將這起懸宕已久的案子破解。

根據《太陽報》報導，塔拉原本每天早上都會跟媽媽帕蒂（Patty Doel）騎腳踏車出門，但過沒多久，帕蒂卻因為認為自己遭到一名機車騎士跟蹤，而放棄了早晨騎車的習慣；1988年9月20日上午約9點半，塔拉一如往常地騎著自行車出門，她最後一次被目擊到的時間為當天早上11點45分，並且當時跟在她旁邊的來有一輛淺色的卡車。

塔拉曾向媽媽要求，因為下午要和男友打網球，如果她到中午都還沒回家，要記得去接她；而她的媽媽照做了，卻沒在路上看到人，只能尋求警察幫忙。當地警察在調查時，發現塔拉的隨身聽跟錄音帶掉落在路上，認為這可能是她故意留下的線索。

不過就此之後，就再也沒有其他線索、證據出現，就在1989年的7月，佛羅里達州的一處停車場裡出現一張照片，這個地方與塔拉失蹤的位置相距1500英里（約2414公里），照片中可以看到一名女子跟一名小男孩，兩人的手腳都被綁住，嘴巴則是被黑色膠布貼住，看起來就像遭到綁架。

報導中指出，帕蒂認為照片中的女子就是女兒塔拉沒錯，就連腳上的疤痕都一模一樣。儘管如此，這件懸案卻一路調查了31年，至今都還沒破案，連人都沒有找到，美國聯邦調查局（FBI）現在懸賞2萬美元，並用電腦繪製出塔拉現在的模樣，希望有人能供提供相關資訊，以求盡快破案。