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退休準備有訣竅　專家建議「生活金」、「身後金」都要提早規劃

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▲▼老人照護,長照,長期照護,高齡化,年長者陪伴。（圖／記者季相儒攝）

▲金管會7月起放寬小額終老保單的保額從30萬元變50萬元，每人最多可購買2張，買氣立刻見效。（圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

根據台灣人壽與政治大學共同公布的國人退休生活與空巢調查，結果顯示43歲是啟動規劃退休準備的最佳時期，除「生活金」外，提醒如「身後金」的小額終老險也很重要，提早規劃即能以現在價格鎖定未來價值的禮殯服務優勢，讓退休的生活無後顧之憂。

金管會7月開放每人可購買2張小額終老保單後，最高保額也從30萬元提高至50萬元，而一年期傷害保險附約保額也從2萬元調升至10萬元，使得買氣大幅提升，不僅7月保單銷售破1萬件，就連初年度保費也有1.58億元，無論是件數或保費都以倍數增加。

台灣人壽針對內部網投數據，發現有投保年金險種的保戶中，僅有2%同時也有購買小額終老險種，可見保戶存退休生活金較積極，較少規劃身後金的準備。

觀察網路投保客戶群，其中30至39歲的小資族群占比最高，不過網路投保年金險商品，相當吸引30至44歲的族群青睞，針對退休後生活金來源，除退休前攢存積蓄外，年金險則是對抗長壽風險的一大利器。

此外，小額終身壽險主要吸引族群則以40至54歲為主，多為有家庭責任的三明治族群，其中購買年金險者，僅約2%曾購買過小額終身壽險，顯示民眾規劃退休普遍會忽略身後金的準備。

台灣人壽指出，小額終老險的保費約為一般終身壽險8折，投保門檻低，保費便宜且CP值高，不僅有壽險基本保障，也能讓人「老有所終」，適合青年小資族、新手爸媽新婚族、三明治族群規劃投保。

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