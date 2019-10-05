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維護香港市民自由！人民日報：禁蒙面打掉暴徒「心理保護傘」

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▲▼ 香港禁止蒙面法,反送中遊行。（圖／路透）

▲ 香港訂定《禁止蒙面規例》。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

《人民日報》5日評論，香港4日訂立的《禁止蒙面規例》「合法合理合情、極為必要」，就是要打掉暴徒的「心理保護傘」，為止暴制亂、恢復秩序提供有力抓手，「現在已經到了以更加鮮明的態度、更加有效的舉措止暴制亂的重要時刻。」

評論指出，該規例的通過，充分展現了特區政府依法制暴的堅定決心，「充分體現了香港市民護法治、守安寧的共同心聲」，中央堅定支持行政長官和特區政府為止暴制亂所採取的一切必要措施。

評論寫道，世界上許多國家和地區都已制訂禁止蒙面的法律，香港亂局持續至今，一個重要原因，就是暴徒以蒙面掩飾身份，公然挑戰法律、肆意使用暴力、破壞社會安寧，「可以說，蒙面與暴力，已經形成了高度的對應關係。」

▲▼ 香港禁止蒙面法,反送中遊行。（圖／路透）

▲ 香港訂定禁止蒙面法後抗爭遊行持續發生。（圖／路透）

評論強調，合法的遊行示威、正常的訴求表達，無須遮遮掩掩，只有奔著違法而去的行徑，才見不得光、見不得人，特區政府訂立《禁止蒙面規例》，針對的正是少數人借蒙面暴力亂港的現實，並不影響香港市民依法享有包括遊行集會自由在內的各項權利和自由。

評論指出，特區行政長官會同行政會議引用《緊急情況規例條例》，禁止任何人在公眾遊行集會中使用蒙面物品阻止警方辨認身份，「恰恰是為了維護香港法治，維護全體香港市民免受暴力恐懼的自由，盡快恢復社會正常秩序。」

《禁止蒙面規例》宣佈訂定後，香港的抗爭風波持續延燒，網友發起《香港臨時政府宣言》，號召建立香港臨時政府，吸引無數港人回應。4日晚間在香港多地，有數千名網友集體宣讀臨時政府宣言，主張香港特區政府「已經失去人民認可及授權」。

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