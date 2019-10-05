「天竺鼠味」冰淇淋好母湯！她用鹽燙肉拌花生醬　竟成熱賣商品

Anyone for Guinea pig ice cream? In Ecuador, a vendor is attracting customers serving the rodents as a cold dessert. https://t.co/sdlYSTYxQA — The Associated Press (@AP) October 4, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

豚鼠又被稱為天竺鼠，不過這種被大部分人認為是寵物鼠的動物，卻是南美洲許多國家的傳統主食。厄瓜多一名媽媽瑪麗亞（Maríadel CarmenPilapaña）先前參加創業課程，並自行花了6個月的時間進行實驗，最後終於用「豚鼠肉」所做成的肉醬，與冰品混和製成冰淇淋，一桶要價1美元（約31元台幣），更在當地造成一場搶購熱潮。

根據《太陽報》報導，瑪麗亞是3個小孩的媽媽，為了創業賺錢，她跑去參加了免費的創業培訓班，隨後她開始嘗試自己製作特殊口味的冰淇淋，列入她材料的東西包括甲蟲、蘑菇、波蘿等水果；再經過6個月之後，她最新研發出的口味竟然是「豚鼠味」的冰淇淋，而且據稱這口味的冰淇淋吃起來有雞肉的味道。

「豚鼠」在台灣又被稱為天竺鼠，雖然大多數人把天竺鼠當寵物養，但牠在哥倫比亞、祕魯、玻利維亞等國家，卻是一道傳統的菜餚；在厄瓜多，最常見的烹煮方式為，用鹽將豚鼠肉煮熟後，以馬鈴薯和花生醬當作配菜一同食用。

瑪麗亞把這道菜餚磨成泥之後，加入奶油或是牛奶，再與冰淇淋混和攪拌，變成一個全新「豚鼠味冰淇淋」；每周她都會準備150份的豚鼠冰淇淋，以及40份的甲蟲味冰淇淋在街上擺攤販賣，意外的獲得大家喜愛。

報導中指出，瑪麗亞一開始有這樣的想法時，遭到家人跟丈夫反對，更被認為是不是瘋了，但現在這個當初被大家唾棄的冰淇淋口味，卻成為現在她主要販賣的商品。