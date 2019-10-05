　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「天竺鼠味」冰淇淋好母湯！她用鹽燙肉拌花生醬　竟成熱賣商品

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃心瑀／綜合報導

豚鼠又被稱為天竺鼠，不過這種被大部分人認為是寵物鼠的動物，卻是南美洲許多國家的傳統主食。厄瓜多一名媽媽瑪麗亞（Maríadel CarmenPilapaña）先前參加創業課程，並自行花了6個月的時間進行實驗，最後終於用「豚鼠肉」所做成的肉醬，與冰品混和製成冰淇淋，一桶要價1美元（約31元台幣），更在當地造成一場搶購熱潮。

根據《太陽報》報導，瑪麗亞是3個小孩的媽媽，為了創業賺錢，她跑去參加了免費的創業培訓班，隨後她開始嘗試自己製作特殊口味的冰淇淋，列入她材料的東西包括甲蟲、蘑菇、波蘿等水果；再經過6個月之後，她最新研發出的口味竟然是「豚鼠味」的冰淇淋，而且據稱這口味的冰淇淋吃起來有雞肉的味道。

「豚鼠」在台灣又被稱為天竺鼠，雖然大多數人把天竺鼠當寵物養，但牠在哥倫比亞、祕魯、玻利維亞等國家，卻是一道傳統的菜餚；在厄瓜多，最常見的烹煮方式為，用鹽將豚鼠肉煮熟後，以馬鈴薯和花生醬當作配菜一同食用。

瑪麗亞把這道菜餚磨成泥之後，加入奶油或是牛奶，再與冰淇淋混和攪拌，變成一個全新「豚鼠味冰淇淋」；每周她都會準備150份的豚鼠冰淇淋，以及40份的甲蟲味冰淇淋在街上擺攤販賣，意外的獲得大家喜愛。

報導中指出，瑪麗亞一開始有這樣的想法時，遭到家人跟丈夫反對，更被認為是不是瘋了，但現在這個當初被大家唾棄的冰淇淋口味，卻成為現在她主要販賣的商品。

ET快訊
LIVE／蒙面首日！千人「戴口罩」聚集銅鑼灣　水炮車駐中聯辦
女罹子宮內膜癌　動手術被誤切胰臟！北醫「醫師停權」認了疏失
舊iPhone「開不了機」有救了！　Apple提供免費維修計
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

愛上255年夢幻古宅！美男「豪砸3千萬」陸、海雙開道拖回家

玩命關頭主角保羅沃克21台珍藏名車將拍賣　所得投入公益作愛心

影／準新郎婚前忍不住！扒女賓客比基尼性侵被未婚妻目睹…2天後爽結婚

牙齒血肉佔半臉！俄國女孩天生沒嘴唇下巴　11hr手術後「終於能微笑」

「天竺鼠味」冰淇淋好母湯！她用鹽燙肉拌花生醬　竟成熱賣商品

愛知縣行李箱腐屍案！身分曝「疑中國籍女子」　跟家人說：去日本見旅友…

11月3日生效！申請美簽須證明「可負擔30天」醫療費用

澳檢疫犬站崗防豬瘟！鎮守北部阻疫情入侵　官員曝：年底全球恐死25%豬隻

北韓野豬越界立即擊斃！南韓動員直升機消毒7天　非軍事區加強防疫

重建剛起步…京阿尼縱火案再添死者　「大範圍燒傷引敗血症」

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

油罐車墜落關鍵60秒爬橋救司機 加油站4員工：不能看他被燒死

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑」藍信祺：我打他跟打狗一樣

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

林鄭月娥：《禁蒙面法》5日零時生效 香港教育局禁學生「校內外戴口罩」

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

「天竺鼠味」冰淇淋好母湯！她用鹽燙肉拌花生醬　竟成熱賣商品

愛知縣行李箱腐屍案！身分曝「疑中國籍女子」　跟家人說：去日本見旅友…

11月3日生效！申請美簽須證明「可負擔30天」醫療費用

澳檢疫犬站崗防豬瘟！鎮守北部阻疫情入侵　官員曝：年底全球恐死25%豬隻

北韓野豬越界立即擊斃！南韓動員直升機消毒7天　非軍事區加強防疫

重建剛起步…京阿尼縱火案再添死者　「大範圍燒傷引敗血症」

影／準新郎婚前忍不住！扒女賓客比基尼性侵被未婚妻目睹…2天後爽結婚

強生承諾遵守《班恩法案》…未達成協議就延後脫歐　反對派：不相信

牙齒血肉佔半臉！俄國女孩天生沒嘴唇下巴　11hr手術後「終於能微笑」

我駐瑞典外館2019國慶酒會改地　北京稱「違反國際法」打壓內幕曝光

147萬起！北美Lexus追加900輛「IS F Sport BlackLine」特仕版

信義房屋吳承憲　用飛盤讓社區更緊密

Surface Slim Pen實測／這支筆可充電　隨時吸附在機身不怕掉

狀元郎威廉森超扯戰斧劈扣　鵜鶘：火車來了別站鐵軌

英國與羊駝下午茶、騎馬遊覽安地斯山　Airbnb全新動物體驗之旅

延長關閉！港鐵除機場快綫外　所有鐵路服務「全日暫停」

橋下驚悚瞬間！本想轉彎...下秒貨櫃車「撞崩整面隔音牆」　白皮卡急切躲劫

用戶登不上討論區！香港寬頻、SmarTone否認「配合港府」：一切正常

吳念軒《菠蘿蜜》神複製大馬口音　登釜山影展秀英文

下午5時停業！港人湧7-11、超市搶購　景象「宛如颱風襲擊前」

陸網瘋傳「Angelababy車震鄧倫」　他曬私訊截圖嗆：這就是證據！

國際熱門新聞

準新娘婚前目睹未婚夫性侵女賓客

韓國瑜紅到日本！被取「遲刻魔」..

自動駕駛　色富豪在飛機上啪啪啪

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」..

裸女跪爬…比利時球隊爆集體性醜..

美眉髮型超有哏　被笑很像那一根

正妹網紅離奇橫死　生前淫亂趴畫..

天生半臉血肉　俄女孩能微笑了

富家女做愛後猝死　男友被控謀殺

她登山扭到腳　竟被同行山友丟包

她幫鄰保管情趣用品　打開竟是腐..

他用iPhone 3年「變成G..

川普：調查拜登是因為他們貪腐

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」爛..

更多熱門

相關新聞

厄瓜多運輸工人罷工　遭催淚彈驅趕

厄瓜多總統利寧·莫雷諾(Lenín Moreno)1日宣布減少政府的燃油補貼，並要求改革稅收和修改勞工法規，引起群眾的不滿，發起街頭抗議，運輸業甚至發起大規模交通運輸罷工。莫雷諾在3日宣布全國進入緊急狀態。

揪男友陽台「激烈掌聲」…下秒3樓墜落慘死

極濃！「黑色冰淇淋」限時3天第2杯50元

外送員超怕接的單！揭密點這種最討厭

狗來富可愛造型冰品　大媽也瘋狂

關鍵字：

天竺鼠豚鼠冰淇淋厄瓜多

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅名牌包　原廠鑑定「假的」

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

馬俊麟正宮「超優背景條件」起底！超仙氣質網讚爆

馬俊麟告白王瞳：死也不分開！「交纏私密照」曝光

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

直播主買連千毅70萬勞力士！網抓包造假痕跡

今晚變天！下週「哈吉貝」成颱　路徑可能像米塔

她驚見男友「3顆蛋蛋」並排嚇壞！醫：只能割了

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

64快速道路貨櫃車失控！撞破隔音牆

馬俊麟護王瞳冷正宮！民視震怒原因曝光

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

網發表宣言　號召建香港臨時政府

求小黑幫忙找貓　牠帶路500m尋得

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

更多

最夯影音

更多

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面