陸客不來！自由行人數1天剩500　高雄遊覽車司機生計困難輕生

▲陸客限縮，導致台灣十月觀光冷清。（圖／記者張一中攝）

記者崔至雲／台北報導

陸客來台人數銳減，人數破歷史最低，根據交通部觀光局初步統計，今年7月陸客來台31萬人次、8月28萬人次，但到了9月僅剩11萬人次，創開放陸客來台觀光以來新低紀錄。旅行業者粗估，可能10月陸客自由行將更少，屆時遊業者生計將進入危機。更有旅遊業者透露，因近期觀光生意差、收入不好，昨日有一名高雄業主選擇輕生，上萬個導遊面臨失業，但依然感嘆政府沒有實質的配套措施。

中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱指出，最近來台自由行的陸客一天約900多人，這兩天數量急速下滑，一天頂多500多人，以前都沒有這麼誇張，「但其實這次發球權是在大陸，我們真的很無奈，讓很多華語導遊生計變得十分困難。」

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許冠濱指出，導遊是勞工，也是第一線的外交人員，他們最近真的很辛苦，但是他們卻也是政府最容易遺忘的一塊，儘管觀光局有給補助，但是導遊還是沒有感受到。

全國遊覽車商業同業公會全聯會理事長林建良說明，最近陸客真的減少很多，尤其是自由行，幾乎是完全限縮，小客車租賃影響到主要是因為自由行限縮，但是現在大客車的團客也受影響了。昨日得知高雄遊覽車業主有輕生情況，目前已請地方理事長盡速前往慰問。

▲旅遊業者呼籲政府應有長期的觀光政策，才能因應未來更嚴峻的考驗。（圖／記者湯興漢攝）

中華民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁也說，陸客的限縮影響的層面很寬，不只飯店，還包括，精品、旅行社、遊覽車等，「但是沒辦法，這是大陸的問題，不是我們能控制的」，但話鋒一轉他說，「其實這也是我們造成的，應該要痛定思痛，就像南向政策也是，目前有1千多萬來自東南亞的旅客，但是以後會不會又因為什麼關係，他們忽然不來了怎麼辦？」

蕭博仁認為，台灣政府應做長期的規劃，雖然現在辦了很多補助，吸引東南亞旅客來台，但是這是急就章，應該有良好的規劃，而不是像以前的蛋塔效應一樣，陸客一多，飯店就一直蓋、每個人都來當導遊，導致現在陸客限縮，近3萬導遊失業。

蕭博仁也說，政府只看來台的觀光人次一直突破，可是卻沒看消費力，他指出，陸客來台導遊可以用華語溝通，買東西也不會有隔閡，消費力比較好。再次強調，政府應有長期的觀光政策，才能因應未來更嚴峻的考驗。

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