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慈善畫展開幕　王令麟愛心認購助偏鄉學童英語學習

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▲▼邱佩琳畫展，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲「色彩．無界／愛心．無限」慈善聯展今（10/5）起在國泰世華藝術中心舉行，東森集團總裁王令麟（右）不僅應邀到場欣賞畫作，當場更認購邱佩琳（左）的2幅畫作，響應畫展義賣做公益。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

由謝怡貞、邱佩琳、王厚筑3位女性創作，以「色彩．無界／愛心．無限」為名的慈善聯展，10/5起在國泰世華藝術中心正式展開，東森集團總裁王令麟應邀到場搶先欣賞22幅精彩畫作，更響應畫展義賣做公益，當場認購2幅畫作，所得將購買英語教材，捐助給東森慈善基金會長期關懷的10所偏鄉學童，學習英語、與世界接軌。

在「色彩．無界∕愛心．無限」慈善聯展中，3位女性創作者各自展現不同畫風及主題特色，邱佩琳利用故事性的花卉、物件加上意境，讓9幅畫作更有生命力，作品讓人感受永恆的快樂，更帶給人溫暖；喜歡到日本旅遊的謝怡貞，分享最愛的兩件作品《垂櫻》、《銀杏》，表達她對這兩個季節的喜愛；王厚筑把看似只是玩具的熊，用畫筆揮灑成藝術品。

▲執董邱佩琳色彩．無界／愛心．無限！慈善畫展專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲《ETtoday新聞雲》執董邱佩琳今年第二次開畫展，帶來9幅具生命力的畫作，帶給人溫暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲執董邱佩琳色彩．無界／愛心．無限！慈善畫展專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲謝怡貞畫下充滿秋意的銀杏。（圖／記者林敬旻攝）

▲執董邱佩琳色彩．無界／愛心．無限！慈善畫展專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲王厚筑分享自己的作品《NOT A TOY #1》。（圖／記者林敬旻攝）

《ETtoday新聞雲》執董邱佩琳這回是第二次開畫展，她用色彩展現生活的精緻，用景深呈現生命的厚度，「我們沒有層次的差別，只是你看我時，不要只看我現在的容顏或只看我歲月的痕跡。」而她身兼東森慈善基金會董事，這次與好友謝怡貞、王厚筑的聯展，更以「愛心、快樂、熱情」為重要精神，把畫展視為對生命深遠的期待，有感於城鄉教育資源差距影，因此活動也與公益結合，義賣所得將全數捐贈「空中英語教室／救世傳播協會」，協助偏鄉學童英語學習。

聯展開幕首日，東森集團大家長王令麟受邀出席，一走進展場，隨即被3位女性創作所展現出來的熱情與生命力感動，更對她們的公益精神所打動，而笑說自己選東西很快的王令麟，一看到邱佩琳的作品《綻放》、《歲月》後覺得特別喜愛，當場立即認購這2幅畫作。

多次深入台灣各處部落，關懷偏鄉學童的東森爸爸王令麟表示，偏鄉孩子資源相對匱乏，東森慈善基金會長期為孩子們提供愛的早餐，但學習上需要的更多，除東森購物不定期推出「愛心認購平台」，號召會員共同募集各類物資，很開心也很感動3位女性創作者聯展的同時，也能想到為偏鄉孩子們的學習盡一份心力。

此外，這次慈善聯展現場可看到LED大螢幕，透過播放新聞報導呈現畫展意象，同樣吸引參觀民眾注意，而類似形式未來也有機會出現在台北捷運內，讓更多人即時掌握資訊。

▲▼ 邱佩琳畫展 。（圖／記者徐文彬攝）

▲邱佩琳作品之一《歲月》，她以敦煌壁畫為創作靈感，想像如果把這幅壁畫放在家中該如何呈現，因此在構圖上結合瓷器、花卉以及古董櫃，營造室內設計感，同時又有時空交錯的意象。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 邱佩琳畫展 。（圖／記者徐文彬攝）

▲邱佩琳作品《綻放》，以父親家中的茶花為主角，捨棄傳統花瓶，改融入青瓷花瓶概念去繪畫後，原本只是巧合放上去的想法，讓她發現原來很多人在入門階段會這樣作畫，而王令麟看了認為很有「豐盛」的感覺，當下立刻認購。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼邱佩琳畫展，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲慈善聯展透過LED大螢幕播放，呈現畫展意象。（圖／記者徐文彬攝）

「色彩．無界／愛心．無限」慈善聯展10/5～10/26在國泰世華藝術中心舉行，歡迎各界到場欣賞，共同獻愛心、做公益。

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