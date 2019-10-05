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澳檢疫犬站崗防豬瘟！鎮守北部阻疫情入侵　官員曝：年底全球恐死25%豬隻

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▲▼ 豬,非洲豬瘟。（圖／路透）

▲ 東帝汶是亞洲第10個爆發疫情的國家，過去2周已有400頭豬隻死亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

繼東帝汶爆發非洲豬瘟疫情，澳洲政府2日祭出最新防疫動作，不但派遣檢疫犬進駐澳洲北部城鎮達爾文，也證實動員2名官員前往東帝汶提供相關協助，阻止疫情擴散至澳洲。

據澳洲廣播公司報導，澳洲政府鎖定距離東帝汶最近的港口城市達爾文（Darwin），出動檢疫犬。澳洲農業部部長麥肯齊（Bridget McKenzie）坦言，非洲豬瘟擴散的速度非常快，截至今年底前，可能導致全球約25%豬隻死亡，且現階段仍沒有疫苗或治癒方法，儘管疫情不一定會擴散至澳洲，但為了應對可能潛在的不同傳播途徑，政府要提高警覺。

▼ 達爾文搭機至東帝汶的交通時間僅需1小時20分鐘，每周直達班機共有9班。

「在澳洲，我們有2700家豬肉業者，約有3.4萬名澳洲人從事與豬肉業相關的工作」，麥肯齊表示，目前海關已攔截約27噸熟食豬肉產品，「這就是為什麼我們要採取如此強硬的行動，增加非洲豬瘟可能傳染的高風險途徑進行檢查。

此外，她也提到，野豬是全球豬瘟疫情擴散的一大風險，儘管農場有嚴格的生物安全管理方法，但昆士蘭、北領地、新南威爾斯省擁有的野豬數量相當可觀，恐怕構成傳播風險。

除了派遣檢疫犬至達爾文外，澳洲農業部發言人2日上午也提到，目前已有2名檢疫官員前往東帝汶，協助當局確認豬瘟擴散原因，同時找出合適的生物安全措施來控制疫情。

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