鄭朝方掌杓　蔡英文吃暖心粄條大讚「麵攤哲學」



▲鄭朝方化身廚師，為總統蔡英文煮上一碗暖心湯粄條，替總統加油打氣。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

總統蔡英文5日由新竹縣立法委員參選人鄭朝方陪同到訪竹東「今大小吃」品嘗客家美食，進入餐館前，鄭朝方特別帶著蔡英文總統走上一段兒時成長的長春路，述說著童年的生活趣事以及城市與街道之間的日常故事。

鄭朝方搖身一變化身廚師，為總統蔡英文煮上一碗暖心湯粄條，替總統加油打氣。鄭朝方說，擁有55年，飄香逾半世紀的今大小吃，是奶奶創立的，這家麵店養活父執輩7兄弟以及25個孫子女，自己小時候時常在麵攤幫忙，不僅傳承鄭家好味道，更是成長過程中的重要回憶。

▲蔡英文總統大讚這一碗湯粄條，吃起來暖胃又暖心，也鼓勵鄭朝方， 繼續發揚麵攤哲學。



「湯頭好、料實在，就不怕客人不上門」，鄭朝方表示，父親鄭永金的從政哲學，就是從這個麵攤得到啟示的，所以自己從政後，對於這個「麵攤哲學」，也特別感同身受，希望自己用心服務鄉親、努力深耕基層，以爭取選民的認同，更盼能帶給新竹新方向，展現不一樣的新竹氣息。

蔡英文總統表示，這一碗銅板價的湯粄條，吃起來暖胃又暖心，更看得見朝方的用心和貼心，蔡總統更加勉勵鄭朝方， 繼續發揚麵攤哲學，爭取為新竹縣民服務的機會。

▲鄭朝方說，今大小吃是奶奶創立的，已有55年歷史，更是養活父執輩7兄弟以及25個孫子女。

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