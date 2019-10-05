家務談不攏大失控！他父親節家暴妻「打成熊貓眼」判賠8萬元

▲高雄市一名邱姓女子指控丈夫於父親節當日對她家暴。（示意圖／取自圖庫123RF）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄一名邱姓女子指控邱姓丈夫2018年父親節當日因家務問題對她家暴，情緒失控下徒手毆打她左眼、胸腔，她因此支付了高額醫療費，同時也因影響工作損失薪資9240元。對此邱女決定提告，除上述損失外再求償精神撫慰金。高雄地院審理後判邱男拘役35日，得易科罰金3萬5千元；民事部分則判賠8萬多元，可上訴。

高雄邱姓夫妻結婚至今邁入第18年，邱女日前指控丈夫在2018年父親節當日因家務談不攏竟對她大打出手。邱男當下因情緒失控，徒手打了邱女一巴掌，讓邱女左眼眶瘀傷、左下巴骨折積血。邱女被打後自行前往醫院看診，支付了新台幣29899元，另因胸痛呼吸困難影響工作，請假看診共66小時損失薪資9240元；對此，她向邱男提出告訴，除上述費用外再另求償精神慰撫金50萬元。

邱男到案後坦承確實有動手打妻，但針對醫療費的部分他表示邱女自4月份開始就已在看中醫，這段期間的醫療費並非他打傷所須賠償的，另外有關邱所要求的精神慰撫金50萬元，他認為金額過高不太合理。

高雄地院認定邱男傷害妻子屬實，經查8月8日邱女確實有前往小港醫院就醫，但從當日醫院所開立的家庭暴力事件驗傷診斷書中可見，鼻腔及胸腔出血均是邱女自述的內容，非經醫師診斷出的病症。又邱女所提出針對胸痛無法工作的部分，因邱女工作為清潔員，每日工時僅3至4小時，因此對於須請假看診的部分難以認定。

最終邱男被控傷害的部分，一審高院判處拘役35日，得易科罰金3萬5千元。至於民事求償的部分，民事庭認為，邱男雖坦承犯行，但還未與邱女和解，判他應賠償8萬1千多元。全案可上訴。