亞洲最大！「全球企業永續論壇」即將開跑　歡迎各界菁英報名

▲ 2019「全球企業永續論壇」將在11月28、29日於台北圓山大飯店舉行。（圖／台灣永續能源研究基金會提供）

生活中心／綜合報導

號稱是亞洲最大的「全球企業永續論壇」即將展開！將在11月28、29日於台北圓山大飯店舉行，論壇共分為5大主題，集結全球各產業、年齡的參與者，每人對地球未來都抱有理想，匯聚著各樣企業責任、永續科技、環境保護等議題，彼此互相交流理念，歡迎對地球未來有使命感的實踐者，踴躍報名參加。

企業永續，是企業重要的核心價值；而管理策略與作業原則的彰顯，更是發展的必要條件。「全球企業永續論壇」不僅連結全球各界的學術研究脈絡與最新趨勢，更提供機會與國際社會進行交流，一同落實永續發展的理念，讓您立足在台灣，就可以放眼世界，輕鬆掌握準確的企業商機。

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▲ 2020台北金雕微電影展即日起開始徵件，希望藉由微電影的力量，讓更多人看見企業對社會永續經營的成果。（圖／台灣永續能源研究基金會提供）

台灣永續能源研究基金會（TAISE）主要推廣聯合國永續發展目標(SDGs)，致力於加速台灣向低碳經濟轉型的組織機構。除了舉辦「全球企業永續論壇」之外，也特別辦理「台北金鵰微電影展」等活動，希望能讓更多人理解及消化SDGs之概念及內涵，擴展到不同族群及對象。

「台北金鵰微電影展」盼望透過微電影的力量，以動態的形式，呈現企業致力於永續發展的成功故事，透過新媒體的傳播力量，讓更多人看見企業為「社會永續」所作的努力，向社會大眾宣揚永續意識。

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