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以椰子作掩護！泰國金三角私梟夥同台男販海洛因　重判30年

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▲▼歹路不可走，泰籍軍人販毒遭海巡查獲重判30年。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲歹路不可走！泰籍軍人販毒遭海巡查獲重判30年。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／新北報導

海巡署2月27日在新北市五股區緝獲泰國籍犯嫌及台籍犯嫌等2人涉嫌以進口泰國椰子為名義販賣毒品，並查扣到大量第一級毒品海洛因及犯罪所得現金新台幣逾200萬元。全案檢察官提起公訴，兩名犯嫌經新北地方法院重判有期徒刑30年。

海巡署偵防分署台北查緝隊及台北市萬華警分局等單位組成專案小組，受桃園地檢署及新北地檢署共同指揮，發現泰國「金三角走私毒品集團」核心成員38歲具軍人身分SREENACK MONTREE跨境來台設據點，夥同台灣人高姓男子利用進口泰國椰子作為掩護進而運輸第一級毒品海洛因來台販賣。

▲▼歹路不可走，泰籍軍人販毒遭海巡查獲重判30年。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲海巡查扣重量逾26公斤的第一級毒品海洛因磚及相關贓證物。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

經專案小組對犯嫌監控3個多月，趁2名犯嫌共同騎車外出運送毒品時進行攔查，分別在泰籍犯嫌身上及共同租屋處，查扣第一級毒品海洛因磚76塊（淨重2萬6827.39公克，黑市價逾2億）、犯罪所得現金新台幣224萬9千元及相關贓證物。合議庭認為2人共同販賣第一級毒品之罪，刑度部分宣告主刑42年，應執行有期徒刑30年。

海巡署偵防分署台北查緝隊強調，販賣毒品喪天良，吸食毒品失健康，吸食毒品等於自殺！ 將秉持「追本斷源」精神，以高科技、大數據為基礎，整合相關犯罪情資，有效截毒於源頭，減少國內毒品供給，使民眾遠離毒品危害。

▲▼歹路不可走，泰籍軍人販毒遭海巡查獲重判30年。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼歹路不可走，泰籍軍人販毒遭海巡查獲重判30年。（圖／記者孫于珊翻攝）

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